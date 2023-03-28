Кутові кухні: основні переваги та критерії вибору

Обрати підходящій гарнітур кухні – це непросте завдання, оскільки покупцю варто ознайомитися з великою кількістю різноманітних факторів, які в майбутньому впливатимуть на характер експлуатації. Одним із важливих аспектів вибору є форма кухні. Вона може бути прямою та кутовою. Сьогодні розбираємося з перевагами останнього варіанту.
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Чому варто обрати кутову кухню
Прямі кухні є найбільш розповсюдженими варіантам, але й кутові моделі мають чималий попит серед покупців. Це не дивно, оскільки вони пропонують для них цілу низку чудових переваг, до яких варто віднести:
- Практичність. З кутовою кухнею набагато простіше дотримуватися «правила трикутника», що дозволяє правильно спланувати робочий простір, на якому буде значно комфортніше готувати їжу.
- Ергономічність. Кутові кухні є оптимальним варіантом, якщо приміщення не відрізняється великою площею і покупець не може розмістити весь гарнітур вздовж однієї стіни. Таким чином кутова кухня пропонує більшу робочу поверхню та підвищує рівень комфорту під час приготування їжі.
- Дизайн. Такий варіант гарнітуру дозволяє втілити в життя різноманітні дизайнерські задумки, які були б неможливими у випадку купівлі прямої кухні.
І пряма, і кутова кухня відрізняються своїми перевагами, тому вам потрібно зважити всі за та проти, перш ніж остаточно вибрати варіант для себе.
Які є ще критерії вибору кухні
Форма гарнітуру – це далеко не один фактор, який потрібно враховувати під час вибору кухні. Також варто виділити декілька важливих аспектів, до яких потрібно віднести:
- Розмір кухні. Гарнітур має бути ретельно виміряний, оскільки невідповідність може зіпсувати його не тільки у візуальному сенсі, але й у практичному.
- Функціональність. Подбайте про наявність модулів у різній конфігурації, що призначенні для зберігання різних продуктів та кухонного начиння.
- Матеріал виготовлення. Має бути міцним та практичним, щоб його було легко мити та чистити.
- Фурнітура. Цей аспект дуже сильно впливає на комфортність у використанні гарнітура, тому на ній не потрібно економити.
Якщо у вас труднощі з вибором, зверніться до спеціаліста магазину «Файні Меблі». Він допоможе вам зробити правильний вибір, який буде на 100% вдовольняти ваші потреби.