Кутові кухні: основні переваги та критерії вибору

Обрати підходящій гарнітур кухні – це непросте завдання, оскільки покупцю варто ознайомитися з великою кількістю різноманітних факторів, які в майбутньому впливатимуть на характер експлуатації. Одним із важливих аспектів вибору є форма кухні. Вона може бути прямою та кутовою. Сьогодні розбираємося з перевагами останнього варіанту.

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Чому варто обрати кутову кухню

Прямі кухні є найбільш розповсюдженими варіантам, але й кутові моделі мають чималий попит серед покупців. Це не дивно, оскільки вони пропонують для них цілу низку чудових переваг, до яких варто віднести:

Практичність. З кутовою кухнею набагато простіше дотримуватися «правила трикутника», що дозволяє правильно спланувати робочий простір, на якому буде значно комфортніше готувати їжу. Ергономічність. Кутові кухні є оптимальним варіантом, якщо приміщення не відрізняється великою площею і покупець не може розмістити весь гарнітур вздовж однієї стіни. Таким чином кутова кухня пропонує більшу робочу поверхню та підвищує рівень комфорту під час приготування їжі. Дизайн. Такий варіант гарнітуру дозволяє втілити в життя різноманітні дизайнерські задумки, які були б неможливими у випадку купівлі прямої кухні.

І пряма, і кутова кухня відрізняються своїми перевагами, тому вам потрібно зважити всі за та проти, перш ніж остаточно вибрати варіант для себе.

Які є ще критерії вибору кухні

Форма гарнітуру – це далеко не один фактор, який потрібно враховувати під час вибору кухні. Також варто виділити декілька важливих аспектів, до яких потрібно віднести:

Розмір кухні. Гарнітур має бути ретельно виміряний, оскільки невідповідність може зіпсувати його не тільки у візуальному сенсі, але й у практичному. Функціональність. Подбайте про наявність модулів у різній конфігурації, що призначенні для зберігання різних продуктів та кухонного начиння. Матеріал виготовлення. Має бути міцним та практичним, щоб його було легко мити та чистити. Фурнітура. Цей аспект дуже сильно впливає на комфортність у використанні гарнітура, тому на ній не потрібно економити.

Якщо у вас труднощі з вибором, зверніться до спеціаліста магазину «Файні Меблі». Він допоможе вам зробити правильний вибір, який буде на 100% вдовольняти ваші потреби.