Краса та здоров’я волосся: переваги професійної косметики

Кому, як не перукарям, добре відомо, як краще доглядати за волоссям? У їхньому арсеналі завжди знайдеться необхідний засіб, який задовольнить потреби кожного.

Досвідчений майстер свого діла підбере та порекомендує те, що потрібно саме вам. При цьому він враховує такі особливості, як-от:

ваш вік;

тип волосся;

його колір;

довжину.

Отже, варто розібратися, які задачі вирішує професійна косметика для волосся та які вона має переваги.

Переваги професійної косметики

Професійні засоби розроблені з урахуванням найсучасніших наукових досягнень. У їхньому складі містяться висококонцентровані активні компоненти. Це означає, що косметика професіоналів має таку високу якість та ефективність, що немає потреби довго чекати видимий результат. Він швидко відображається в зовнішньому вигляді волосся. Крім того, застосування професійної косметики має такі переваги:

Розширений асортимент. Професійна косметика пропонує широкий вибір продуктів для різних завдань: від живлення та зволоження до відновлення пошкоджених локонів та захисту кольору. Завжди є можливість вибрати оптимальні засоби для будь-якої проблеми. Тривалий ефект. Завдяки високій якості інгредієнтів та професійному підходу ефект від використання професійної косметики є тривалішим. Волосся залишається здоровим, доглянутим та красивим протягом тривалого часу.

Звичайно, ці переваги стосуються таких продуктів, які вироблені з високоякісних рослинних компонентів та безпечних очищувальних засобів. Вони забезпечують делікатний догляд та збереження природної краси волосся. До таких брендів належать Weleda, Klorane, Lavera, Apivita, Naturalium та інші.

Також великий попит серед майстрів має інноваційна професійна косметика, яка розроблена на основі інноваційних технологій та революційних формул. Вона дозволяє в домашніх умовах досягти салонного догляду. Це такі бренди, як Kérastase, L’Oréal Professionnel, Londa Professional, Matrix, René Furterer, Revlon Professional та інші.

Крім того, до професійної косметики належать люксові засоби преміумкласу та дермакосметика з лікувальними властивостями.

Догляд за волоссям: 4 етапи

Правильний догляд за волоссям – це не просто помити його шампунем. Він передбачає декілька етапів:

Делікатне очищення. Для цього необхідно підібрати шампунь на базі м’якої основи, який не буде висушувати та подразнювати шкіру голови. Для жирного типу волосся вибирайте засіб для глибокого очищення з абсорбівними компонентами. Для володарів чутливої та подразненої шкіри голови підходять безсульфатні шампуні. Також їх рекомендують для тих, кому необхідно часто мити волосся. Пом’якшення та зволоження. Для цього використовують кондиціонери та бальзами. Вони дозволяють дуже швидко розплутати неслухняні пасма, відновити їх та розгладити. Вибирайте бальзам чи кондиціонер відповідно до вашого типу волосся й не забувайте, що майже всі вони потребують змивання теплою водою. Відновлення та живлення. Декілька разів на тиждень рекомендується використовувати додаткові засоби. Маски або олійка для волосся покращують загальний стан і текстуру волосся. Професійні засоби для укладки. Сюди входить моделювальна глина та паста для волосся, пінки та спреї для об’єму, фіксувальні гелі та муси, пудра й віск, а також засоби для термозахисту.

Експериментуйте та здійснюйте свої сміливі бажання та фантазії, створюйте красиві зачіски та професійно доглядайте за волоссям!