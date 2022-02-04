В Україні в 2022 році кількість пенсіонерів вперше опустилася нижче 11 млн осіб. Кількість українців, які після 60 років отримують виплати, скорочується щорічно. Вже 2024-го року левова частка українців не зможуть отримати пенсію вчасно. А після 2027-го взагалі до 66% (2/3) ризикують працювати до 63 або 65 років.

Як розповіла старша наукова співробітниця Інституту демографії та соцдосліджень ім. Птухи Лідія Ткаченка, зараз українці виходять на пенсію зі стажем 31-32 роки. Цього року, щоб отримати пенсію у 60 років, потрібно мати 29 років стажу, у наступному – 30 років, а у 2024-му – 31 рік. Тобто, фактично, багато українців не матимуть стільки стажу, скільки необхідно для отримання пенсії вчасно.

“Легше тоді вже взагалі підвищити пенсійний вік до 65 років і не мучити з критеріями щодо стажу. Більшість буде розраховувати на пенсію в 63 і 65 років, їм не вистачатиме стажу”, – каже Ткаченко.

Зазначимо, ще 2017-го у Міністерстві соціальної політики вважали, що 2027-го на пенсію у 63 роки зможуть вийти 40% українців, у 65 років – 5%, а ще 45% – зможуть отримувати пенсію у 60 років. Але така оцінка виявилася надто оптимістичною. Ось чому. Вона була складена з розрахунку, що українці для того, щоби заробити стаж, почнуть масово офіційно оформлятися. «Додали вогню» заяви прем’єра Шмигаля про те, що пенсії в існуючому вигляді незабаром не буде, а також низька довіра до держави ситуацію спотворили. У розрахунках також не враховували зростання безробіття через пандемію та кризу.

“Було розраховано на те, що люди почнуть заробляти стаж. Але таке диво не сталося, ми не бачимо зростання зайнятості. Плюс пандемія, кризи. Це був позитивний прогноз. Насправді без пенсії у 60 років можуть бути і 2/3 (66%). Головне, що ніхто не знає, з яким стажем люди прийдуть. До 2000 року у реєстрі немає даних. А “найсліпіша” зона – 90-ті роки”, – каже Ткаченко.

Число українців на пенсії постійно знижується. В Україні щороку кількість пенсіонерів скорочується на 150–300 тис. осіб. Наприклад, у січні 2022-го їхнє число становить 10,84 млн осіб. У 2021-му – 11,13 млн, у 2020-му – 11,33 млн, 2019-му – 11,47 млн, йдеться в даних ПФУ. Причин для такої тенденції є кілька: демографічна ситуація: скорочується кількість населення; посилення вимог до пенсіонерів: до 2021-го щороку на півроку підвищувався пенсійний вік для жінок; з 2017-го щорічно зростали вимоги до стажу для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, на 12 місяців.

За п’ять років кількість пенсіонерів знизилася на 1 млн. людей. Але ще через п’ять років ситуація буде, як вважає вчена, більш критичною, пише businessua.com.