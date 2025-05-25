«Контінентал» оголошує прийом заявок від громад на конкурс малих грантів для реалізації локальних проєктів у форматі корпоративного волонтерства

«Контінентал Фармерз Груп» оголошує старт цьогорічного корпоративного волонтерства: Компанія розпочинає прийом заявок на участь у конкурсі малих грантів на втілення локальних соціальних проєктів у сільських населених пунктах своєї присутності.

Минулого року програма продемонструвала вагомі результати: в рамках корпоративного волонтерства реалізували 8 громадських ініціатив із загальним бюджетом понад 485 тис. грн. Серед успішних кейсів — оновлені фасади шкіл, нові дитячі та спортивні майданчики, відремонтовані автобусні зупинки та створені культурно-освітні простори. Усі проєкти були втілені спільними зусиллями місцевих мешканців та волонтерами із числа працівників Компанії. За підсумками минулого року найактивнішими учасниками програми стали громади Тернопільської (4 проєкти), Львівської (2 проєкти) та Хмельницької (2 проєкти) областей.

«Успіхи минулорічної програми спонукали нас збільшити максимальний розмір гранту для кожної громади-учасниці з 40 до 50 тис. грн. Ми переконалися, що навіть невеликі інвестиції можуть кардинально змінити життя сільських громад на краще, коли вони поєднують ініціативність місцевих жителів та волонтерську підтримку наших працівників», — зазначає Андрій Михайлиця, начальник відділу корпоративної соціальної відповідальності «Контінентал Фармерз Груп».

До участі в конкурсі запрошуються ініціативні групи із сільських населених пунктів Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької та Хмельницької областей, де Компанія здійснює господарську діяльність.

Максимальний розмір гранту, який «Контінентал» запропонує відібраним ініціативам, становить до 50 тис. грн на один проєкт. Умовою участі є обов’язкове співфінансування проєкту з боку самої громади — щонайменше 20% від загального кошторису.

Грантові кошти надаються у формі товарно-матеріальних цінностей, оплати послуг з перевезення, харчування та інших витрат. Напрями проєктів, які можуть брати участь у конкурсі: розвиток сільської інфраструктури (соціальна, освітня, медична, спортивна, рекреаційна), благоустрій території населеного пункту, екологія та навколишнє середовище, збереження історико-культурної спадщини.

Щоб взяти участь у конкурсі, зацікавленим ініціативним групам потрібно заповнити аплікаційну форму і надіслати її підписану та відскановану копію (в PDF-форматі) на е-пошту amykhailytsia@cfg.com.ua, зазначивши в темі листа «Корпоративне волонтерство *назва населеного пункту*».

Прийом заявок триватиме до 30 травня 2025 року (включно).

Безпосередня реалізація проєктів у населених пунктах запланована на період із червня до 31 липня 2025 року. Хоча корпоративне волонтерство має формат одноденної акції, під час планування реалізації проєкту допускаються підготовчі та інші роботи, що передуватимуть етапу із залученням волонтерів — працівників «Контінентал».

Переможців обиратиме конкурсна комісія за результатами аналізу поданих заявок та, за потреби, візитів у громади. Проєкти оцінюватимуться за критеріями відповідності визначеним напрямам, актуальності для громади, реалістичності втілення, націленості на вирішення проблем та рівнем залученості місцевих жителів.

Звертаємо увагу, що в рамках конкурсу не розглядатимуться проєкти комерційного, політичного та релігійного спрямування.