«Контінентал Фармерз Груп» масштабує проєкт для молоді «Розумний город» та запускає новий сезон

Стартує п’ятий сезон соціально-освітнього проєкту «Розумний город», де діти навчаються агрономії та основ підприємництва. Уже другий рік поспіль проєкт функціонує у двох форматах: вирощування овочів на відкритому ґрунті в сільській місцевості та мікрозелені — у міських школах. Цьогоріч «Розумний город» виходить за межі областей, де «Контінентал» орендує землі, залучає ще більше активної молоді та урізноманітнює продукцію, яку виготовлятимуть із вирощеного учасниками проєкту.

У сезоні-2024 один із напрямів проєкту — «Розумний город. Мікрозелень» — з пілотного формату переходить на постійну основу та масштабується на всеукраїнський рівень. До ініціативи вже долучилися сім шкіл з різних міст України: Львова, Тернополя, Вінниці, Кривого Рогу та Умані. Нагадаємо, у рамках цього напряму проєкту «Контінентал Фармерз Груп» запропонувала міським школярам навчитися вирощувати мікрозелень, яку можна реалізовувати місцевим рестораціям, а отримані кошти спрямовувати на підтримку ЗСУ. Важливо, що, одержавши від «Контінентал» насіння, стелажі з автоматичним поливом та освітленням для вирощування мікрогріну, діти надалі самостійно контролюють усі процеси, пізнаючи таким чином основи економіки й соціально-відповідального підприємництва.

Учасників, які вирощують культури на відкритому ґрунті, цьогоріч також стане більше: уже приєдналися понад дві сотні дітей із Тернопільської, Хмельницької, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вони вирощуватимуть червоний буряк, моркву, капусту, цибулю, гарбузи, кавуни й дині, солодкі та гострі перці, помідори й арахіс. Зазначимо, що вже другий сезон поспіль учасники «Розумного городу» передають вирощене на своїх ділянках для переробки на сухі борщі та поживні смаколики для захисників. Цього року з урожаю буряку готуватимуть і новий продукт — овочеві чипси. Зазначимо, торік з урожаю, який виростили школярі, приготували та передали більш як 2 тисячі порцій сухого борщу, 500 пачок чаю з лікарських трав, понад тисячу упаковок гарбузових цукатів і таку ж кількість порцій горіхово-медових перекусів.

Крім здобуття агрономічних навичок та знань, учасники цієї хвилі проєкту пройдуть навчання в школі фінансової успішності. У програмі передбачено лекції з економіки, підприємництва та менеджменту.

Ірина ПИСКУР