Черговий мовний скандал виник у Тернополі. Справедливе обурення викликала у мешканців міста назва генделика, який розташований неподалік “Макдональдса” і ЗУНУ.

Про кіоск із фастфудом під назвою “Дядя Вася” розповів у Фейсбуці відомий журналіст Сергій Сінкевич. Тернополянин влучно зауважив, що МАФ названий на російський манер.

“Гуляй, Вася!..

Це ви, довірливі, подумали, що услід за танком, Пушкіним, літаком і назвами деяких вулиць – з Тернополя зникло геть усе расєйське. Наївні…) Московити так нагнівались на американців за їх воєнну допомогу Україні, що зухвало відкрили свого “Васю” якраз біля тернопільського “Макдональдса”… – мовляв, ми вам, кляті америкоси, весь ваш капіталістичний бізнес знищимо!..)))

… Мені “до лампочки” різні філологічні трактування – твердо читаю назву цієї буди виключно російською. Бо українською має бути – “Дядько Василь”…

Навіть і не думаю апелювати до якихось “заборонно-караючих” інстанцій. Навіщо? Просто не купуйте нічого у цій будці. І “вона” – або перейменується, або зникне, дослухавшись заклику: “Гуляй, Вася!”…)”, – написав Сергій Сінкевич.

У коментарях під постом пана Сергія користувачі висловлюють обурення з приводу такого “бренду”. Зокрема, психологиня, науковиця і громадська діячка Ірина Чорна зазначає, що вибір назви може свідчити про комплекс меншовартості у власників торгового об’єкту. При цьому, наголошує тернополянка, в українській мові достатньо слів, аби обрати красиву і привабливу назву.

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“Деякі українці страждають на комплекс меншовартості. Ігноруючи багату, милозвучну українську мову, використовують москальською, англійську. Це щоб ” по- модньому”? Проні Прокопівни, в українській мові достатньо слів, щоб обрати красиву, привабливу назву.

Ну не принижуйтесь вже так!

Як це ницо, коли, навіть поважні освітяни, ґонорово, в реченні українською мовою, використовують слова-кальку з англійської. Для чого? Щоб усі думали, що ви знаєте англійську, чи це як в російській імперії “пА-французскИ” значИт АбрАзованИй?

Українці, досить присмикатися як безхребетні! Говоримо, пишемо УКРАЇНСЬКОЮ!

Як сильно хочете, під українською назвою закладу робіть другий напис назви англійською. Лише не кацапською, бо бізнесу буде капе’ць”, – написала жінка.

Дехто з коментаторів пропонує змінити назву на “Вуйко Василь”, “Uncle Vasya” або “Wujek Wasiasz”.

Учасники обговорення також зауважують, що цей кіоск розташований у тому місці вже давно, до того ж, він не один – МАФ із такою ж назвою стоїть і біля так званого “шостого” магазину. Відтак, закликають не купувати їжу у цих “точках”.