«Коли зброя мовчить, говорять ікони»: у Тернопільській міській бібліотеці для дорослих відбулося урочисте відкриття персональної виставки ікон Наталі Війтович

Під такою назвою у Тернопільській міській бібліотеці-філії №4 для дорослих, що на бульварі Данила Галицького, відбулося урочисте відкриття персональної виставки ікон керівниці творчої майстерні «Під Покровом Богородиці», іконописиці, волонтерки та громадської діячки Наталі Війтович.

Унікальність експозиції полягає в тому, що ікони написані на дошках від ящиків з-під боєприпасів. За словами авторки, кожна ікона уособлює силу духу, надію та непереможність українців, над якими стоїть Господь і віра людей у перемогу та мир.

Виставка має на меті показати, що навіть у час випробувань українці знаходять натхнення у творчості та молитві.

Наталія Війтович займається іконописом уже п’ять років. Однак останні пів року її творчість набула особливого значення. Син Наталії служить у Збройних силах України. Сім місяців тому він зник під час виконання бойового завдання, і відтоді від нього немає жодної звістки.

Саме син розповів матері, що командир наказав спалити дошки від боєприпасів, які накопичилися на позиціях. Тоді пані Наталя попросила не палити, а передати їй, щоб написати на дошках ікони. На жаль, син не встиг виконати це прохання. Це зробили інші військові.

На ящиках з-під боєприпасів Наталія Війтович написала вже 14 ікон. 11 з них представлені на виставці у Тернопільській міській бібліотеці-філії №4. Виставка відкрита для відвідувачів упродовж листопада.