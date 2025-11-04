Коли садити часник і цибулю на зиму у листопаді 2025: найбільш сприятливі дні

У листопаді господарі висаджують озимий часник і цибулю, щоб навесні отримати міцні, здорові рослини. Місячний календар і досвід городників допомагають визначити найкращий момент.

Оптимальна температура ґрунту

Садити озимі культури треба тоді, коли земля на глибині 10 см охолоне до +8…+10°C. Якщо висадити занадто рано — часник і цибуля можуть піти в ріст, і тоді мороз пошкодить молоді паростки. Якщо ж запізнитись — зубки не встигнуть укоренитися й навесні погано проростатимуть.

Місячний календар на листопад 2025 року

Агрономи радять враховувати й фазу Місяця, бо саме вона впливає на розвиток рослин.

1–4 листопада — Місяць, що росте. Гарний час для підготовки грядок, внесення добрив, перекопування.

5 листопада — повня. У цей день садити не рекомендують — енергія рослин спрямована вгору.

6–19 листопада — спадний Місяць. Найкращий період для посадки часнику й цибулі, адже всі соки спрямовані донизу — у коріння.

Ідеальні дні:

7 листопада (напередодні дня Михайла), а також 10–15 листопада.

20 листопада — новий Місяць. Посадку краще відкласти.

21–30 листопада — Місяць, що росте. Якщо тепло тримається, ще можна досадити в кінці місяця, особливо на півдні.

Коли садити у різних регіонах України

Північ і Захід (зокрема Волинь, Рівненщина, Львівщина): 5–10 листопада.

Центр: 8–15 листопада.

Південь: 12–20 листопада, якщо не прогнозуються сильні морози.

Схід: орієнтовно 6–12 листопада.

Щоб часник добре перезимував, після посадки грядку варто замульчувати сухим листям, торфом або соломою шаром 3–5 см — це збереже вологу й захистить зубки від морозу.