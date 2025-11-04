Декоративні рослини, які краще не садити біля дому

Деякі популярні декоративні рослини садівники не радять висаджувати біля дому, оскільки вони швидко поширюються, пошкоджують екосистеми та збільшують ризик пожеж. Це так звані інвазивні рослини, пише УНІАН.

Інвазивні рослини зазвичай завезені з інших регіонів і, розростаючись, вони завдавати шкоди екосистемам або економіці. У випадку екосистем ця нова рослина конкурує за ресурси, а також позбавляє їжі або середовища існування представників місцевої дикої природи. Вона також може не підходити місцевим запилювачам, які, як правило, спеціалізуються на кількох видах квітів.

Перш ніж купувати рослину для свого ландшафтного дизайну, професор біогеографії та просторової екології з Університету Массачусетсу Бетані Бредлі радить пошукати її назву разом зі словом “інвазивний”.

“Якщо ви отримаєте купу результатів, варто уникати цього виду”, – радить Бредлі.

Видання назвало 10 рослин, яких не варто висаджувати на території дому через їхню інвазивність.

1. Бамбук

Більшість із нас вважає бамбук екологічно чистим матеріалом. А у своїх рідних тропічних і субтропічних регіонах він відіграє важливу роль у зберіганні вуглецю та є матеріалом для меблів, підлогових покриттів, паперу тощо.

Але якщо його висаджувати на інших територіях, він стає інвазивним, витісняючи існуючу рослинність і поширюючись під землею через кореневища. Він завдає шкоди комахам і дикій природі, для яких витіснені місцеві рослини є джерелами їжі та місцем притулку.

“Бамбук також дуже швидко росте і чудово розпускає пагони, потрапляючи на подвір’я сусіда, а потім в екосистеми. Я б уникав будь-яких видів бамбука”, – застеріг Бредлі.

2. Барбарис

Барбарис, який іноді вирощують для створення декоративних живоплотів, є інвазивним. До того ж він розповсюджує чорну стеблову іржу – хворобу, яка загрожує вирощуванню пшениці.

Барбарис дає рясне насіння, яке легко проростає та поширюється. Самі ж кущі утворюють щільні стіни, які обмежують рух тварин і витісняють іншу рослинність. А його густе листя також приваблює кліщів.

3. Жарновець віниковий

Висококонкурентні та швидкозростаючі чагарники утворюють густі насадження, які витісняють інші рослини, блокують рух диких тварин та створюють пожежну небезпеку.

“Вони гарні, але дають багато насіння. І якщо вони покинуть ваш ландшафт або якщо ви перебуваєте поблизу дикої місцевості, вони можуть дуже швидко поширитися на дикі землі та стати інвазивними”, – каже заступниця директора з питань комплексної боротьби зі шкідниками Каліфорнійського університету Карі Віндбіл-Рохас.

4. Бруслина

Бруслина, яку часто садять для живоплотів, теж інвазивна. Вона дає багато насіння, яке потім птахи розносять по лісах, лісистих місцевостях, згодом там утворюються густі зарості, витісняючи місцеву рослинність.

5. Пеннісетум (фонтанна трава)

Насіння цієї декоративної трави легко переносять вітер, вода, тварини і транспортні засоби. Швидко витісняючи інші види, вона позбавляє життєво важливої їжі та середовища існування для жаб, ропух та інших диких тварин. Вона також є легкозаймистою, тому значно збільшує небезпеку пожеж.

6. Ковила найтонша

Ковила найтонша теж занесена до списку інвазивних видів.

“Вона дуже швидко приживається і швидко росте, тому людям подобається. Але потім вона швидко поширюється і може сприяти пожежній небезпеці”, – каже Віндбіл-Рохас.

Ця рослина до того ж шкідлива для тварин, які перебувають на випасі.

7. Міскант китайський

Він також відомий як зебра та китайська срібляста трава. Вітер розносить його насіння, яке проникає на узбіччя доріг, лісові галявини, поля та інші території.

8. Кортадерія Селло (пампасна трава)

Ця рослина легко захоплює території. Тим часом її гостре листя вкрай небажане як їжа й укриття для птахів та інших диких тварин і навіть може завдати їм шкоди.

“Одне суцвіття або шлейф пампасної трави може давати 100 000 насінин на рік. І їх може розносити вітер за 20 миль”, – каже Віндбіл.

9. Барвінок

Важко повірити, що ніжний барвінок є інвазивною рослиною. Навіть невеликий фрагмент рослини або кореня, перенесений водою, може прижитися і перетворитися на масивний щільний килим, який придушує інші рослини та погіршує середовище існування тварин. Також відомо, що він є носієм бактерії, яка викликає хворобу Пірса – смертельно небезпечну для виноградної лози.

10. Айлант найвищий (китайський ясен, дерево небес)

Ця рослина втратила популярність через своє неконтрольоване поширення і неприємний запах.

Він поширюється через насіння та повзучі кореневі системи, які дають рясні пагони, створюючи густі зарості, що витісняють місцеві види й пошкоджують тротуари й фундаменти будівель.

Він також виділяє у ґрунт хімічну речовину, що пригнічує ріст інших рослин. Крім того, айлант найвищий є домівкою для плямистої ліхтарної мухи, яка пошкоджує фруктові й декоративні дерева, виноградну лозу, овочі і зернові культури.