Коли садити буряк на зиму у 2024 році: секрети раннього врожаю

Не всі городники роблять посів буряка на зиму, тим часом така практика дає змогу отримати більш ранній урожай. УНІАН розповідає, у чому її переваги, які можуть бути ризики, як і коли садити буряк у відкритий ґрунт.

Посів буряка на зиму – плюси і мінуси

Так само, як цибулю, часник і моркву, під зиму можна посіяти і буряк. Цей метод менш поширений у городників, але за правильного підходу можна отримати врожай на 2-3 тижні раніше, ніж якби посіяли буряк навесні. До плюсів також можна віднести:

більш здоровий і рясний урожай – сходи краще переносять похолодання навесні;

економія часу навесні;

можна використовувати насіння, що залишилося, термін придатності якого закінчується.

Але при цьому є також і ризики, наприклад, ранні сходи можуть загинути в разі холодної весни або затоплення ділянки, але деякі ризики можна постаратися виключити – розповідаємо, як.

Посів буряка на зиму – сорти

Іноді городники, посіявши буряк під зиму, скаржаться, що він почав стрілкуватися. Це відбувається тому, що був неправильно обраний сорт. Не всі сорти буряків підходять для того, щоб сіяти їх на зиму. Для осіннього посіву слід брати холодостійкі, спеціально виведені сорти. Вони ранньостиглі й не стрілкуються.

Коли садити буряк у 2024 році

Що стосується того, коли можна садити буряк у відкритий ґрунт восени, то тут потрібно дотримуватися правила: “Чим пізніше – тим краще”.

Стежити потрібно не за календарем, а за погодою за вікном, враховуючи, що осінь може бути теплішою, ніж зазвичай або, навпаки, з різким похолоданням.

Буряк під зиму сіють за температури повітря до -5°C, не нижче. Якщо висадити занадто рано, то є ризик, що при першій же відлизі вони зійдуть (при t 4-5°C), а мороз слідом їх погубить.

Де і як садити буряк на зиму

Вибір ділянки – ще один важливий момент: на ній не повинна застоюватися вода і скупчуватися сніг, місце має бути добре освітленим і продувним.

Для посіву грядки готують заздалегідь:

їх потрібно перекопати;

внести по ½ відра компосту (перегною) і 1 склянку золи на кожен метр квадратний;

зробити борозни на відстані 25 см і глибиною 3-4 см і накрити плівкою – до посіву.

Насіння буряка не знезаражують і не пророщують, але його потрібно перебрати і вибрати найбільше.

Сіють буряк на відстані 5-8 см кожну насінину, засипають землею і утрамбовують. Поливати не потрібно(!).

Зверху посіви радять прикрити мульчею, наприклад, соломою, опалим листям або ялиновим гіллям. Цю мульчу знімають уже навесні, після того, як ґрунт відтане. Після цього досвідчені городники радять натягнути над грядкою плівку на дугах – це вбереже сходи, якщо раптом буде зниження температури і тривале похолодання.