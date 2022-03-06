Кохання рятує життя. Цей допис – дуже нетиповий для офіційної сторінки СБУ.

На відео – російський загарбник, родом із північної Осетії, телефонує своїй дівчині з українського Бердичева і… говорить, що здався в полон.

“Я зробив, як ти просила: склав зброю і здався в полон українським військовим. Хочу припинити війну і бути з тобою!” – каже окупант.

В даному випадку кохання врятувало йому життя. Полон – єдиний вихід для загарбників.

Бо Україна обов’язково переможе!