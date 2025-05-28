28.05.2025 21:43

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Класифікація видів спецодягу

28.05.2025

Руслан Іннак

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Поради і розваги, Цікаво

спецодяг
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Спецодяг (спеціальний одяг) — це одяг, призначений для захисту працівників від шкідливих або небезпечних виробничих факторів, а також для забезпечення гігієни, зручності та безпеки під час виконання професійних обов’язків.

Види спеціального одягу

Спецодяг в Києві можна класифікувати за такими ознаками як:

1. За функціональним призначенням. Спеціальний одяг насамперед виконує захисну функцію, тому його поділяють за типом небезпеки, від якої він захищає працівника:

Захисний одяг

  • Від хімічних речовин — виготовляється з матеріалів, стійких до кислот, лугів, масел та інших агресивних середовищ. Застосовується в хімічній, фармацевтичній, нафтопереробній промисловості.
  • Від високих температур і відкритого вогню — термостійкий одяг, часто з вогнетривких тканин, використовується в металургії, під час зварювальних робіт.
  • Від механічних ушкоджень — захищає від порізів, проколів, ударів. Має підсилення у зонах підвищеного зносу: на ліктях, колінах, плечах. Використовується у будівництві, деревообробці, сільському господарстві.
  • Від електричного струму — має діелектричні властивості, ізолює тіло працівника від електричного ураження. Використовується електриками, енергетиками.
  • Від вологи, вітру, пилу — водонепроникні та вітрозахисні костюми, застосовуються в комунальному господарстві, сільському господарстві, на вуличних роботах.

Сигнальний (попереджувальний) одяг

  • Має яскраві кольори (помаранчевий, салатовий) і світловідбивні елементи.
  • Забезпечує видимість працівника в темну пору доби або в умовах поганої видимості.
  • Використовується дорожніми службами, працівниками аеропортів, будівельниками та рятувальниками.

Біозахисний одяг

  • Призначений для захисту від бактерій, вірусів, грибків тощо.
  • Використовується в медицині, ветеринарії, лабораторній діяльності, під час роботи з інфекційними матеріалами.
  • Може бути одноразовим або багаторазовим з високим рівнем герметичності.

2. За галуззю використання. Спецодяг виготовляється з урахуванням вимог конкретної галузі, відповідно до умов роботи:

  • Будівельний. Має високу зносостійкість і захищає від механічних травм. Часто включає сигнальні елементи, шоломи, жилети, рукавиці.
  • Медичний. Легкий, гігієнічний, часто одноразовий або легко дезінфікується. Сюди входять халати, костюми, маски, шапочки, бахіли.
  • Харчовий (санітарний). Виконує гігієнічну функцію, запобігає забрудненню продукції. Одяг білий або світлий, легко миється, зручний у носінні.
  • Лабораторний. Захищає від хімікатів і біологічних речовин. Характеризується високою хімічною стійкістю та герметичністю.
  • Металургійний. Вогнетривкий, жаростійкий, з термозахисними вставками. Захищає від іскор, розплавленого металу та теплового випромінювання.
  • Сільськогосподарський. Захищає від пилу, вологи, УФ-випромінювання. Має вентиляційні властивості, стійкий до зношування.

Теги: одяг, взуття, спецодяг

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