Класифікація видів спецодягу

Спецодяг (спеціальний одяг) — це одяг, призначений для захисту працівників від шкідливих або небезпечних виробничих факторів, а також для забезпечення гігієни, зручності та безпеки під час виконання професійних обов’язків.

Види спеціального одягу

Спецодяг в Києві можна класифікувати за такими ознаками як:

1. За функціональним призначенням. Спеціальний одяг насамперед виконує захисну функцію, тому його поділяють за типом небезпеки, від якої він захищає працівника:

Захисний одяг

Від хімічних речовин — виготовляється з матеріалів, стійких до кислот, лугів, масел та інших агресивних середовищ. Застосовується в хімічній, фармацевтичній, нафтопереробній промисловості.

Від високих температур і відкритого вогню — термостійкий одяг, часто з вогнетривких тканин, використовується в металургії, під час зварювальних робіт.

Від механічних ушкоджень — захищає від порізів, проколів, ударів. Має підсилення у зонах підвищеного зносу: на ліктях, колінах, плечах. Використовується у будівництві, деревообробці, сільському господарстві.

Від електричного струму — має діелектричні властивості, ізолює тіло працівника від електричного ураження. Використовується електриками, енергетиками.

Від вологи, вітру, пилу — водонепроникні та вітрозахисні костюми, застосовуються в комунальному господарстві, сільському господарстві, на вуличних роботах.

Сигнальний (попереджувальний) одяг

Має яскраві кольори (помаранчевий, салатовий) і світловідбивні елементи.

Забезпечує видимість працівника в темну пору доби або в умовах поганої видимості.

Використовується дорожніми службами, працівниками аеропортів, будівельниками та рятувальниками.

Біозахисний одяг

Призначений для захисту від бактерій, вірусів, грибків тощо.

Використовується в медицині, ветеринарії, лабораторній діяльності, під час роботи з інфекційними матеріалами.

Може бути одноразовим або багаторазовим з високим рівнем герметичності.

2. За галуззю використання. Спецодяг виготовляється з урахуванням вимог конкретної галузі, відповідно до умов роботи: