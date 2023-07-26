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Кінець історії: у Тернополі припиняє роботу ще один заклад громадського харчування

26.07.2023

Володимир Світлий

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Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство

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У понеділок, 31 липня, – останній день працюватиме «Бункермуз».

«Друзі, нам сумно це писати – наша команда залишає «Бункермуз», – йдеться на сторінці закладу в соцмережах. – Влітку 2022 року ми перезапустили заклад, розпочавши нову історію, але все має свій початок та кінець. Тернопіль – став для нас таким рідним місцем і допоміг у тяжку хвилину, за що ми нескінченно вдячні. Хочемо подякувати кожному з вас хто приходив до нас у гості, куштував наші бургери (p.s. кажуть вони були the best), писав нам приємні слова в дірект, проводив круто вихідні у нас, хто приходив на сніданки і для кого це місце стало улюбленим і таким рідним».

Нагадаємо, що «Bunkermuz» у Тернополі діє з 2010-го. Це не просто ресторан та бар а  своєрідна підземна галерея сучасного мистецтва.

«Далі вас очікує знов нова історія Бункера! На чолі з новою командою! Нехай щастить», – резюмує колектив й запрошує всіх шанувальників провести ці вихідні спільно.

 

 

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Допис, поширений Bunkermuz 🔹Bar 🔹Restaurant (@bunkermuz)

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Теги: Тернопіль, ресторан, їжа

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