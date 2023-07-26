Кінець історії: у Тернополі припиняє роботу ще один заклад громадського харчування

У понеділок, 31 липня, – останній день працюватиме «Бункермуз».

«Друзі, нам сумно це писати – наша команда залишає «Бункермуз», – йдеться на сторінці закладу в соцмережах. – Влітку 2022 року ми перезапустили заклад, розпочавши нову історію, але все має свій початок та кінець. Тернопіль – став для нас таким рідним місцем і допоміг у тяжку хвилину, за що ми нескінченно вдячні. Хочемо подякувати кожному з вас хто приходив до нас у гості, куштував наші бургери (p.s. кажуть вони були the best), писав нам приємні слова в дірект, проводив круто вихідні у нас, хто приходив на сніданки і для кого це місце стало улюбленим і таким рідним».