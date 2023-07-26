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У Тернoпoлі на ремoнт 10 дитсадків спрямують пoнад 2 мільйoни

26.07.2023

Володимир Світлий

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Новини, Тернопільська міська громада, Освіта, Суспільство

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У Тернополі за кошти бюджету розвитку відремонтують та реконструюють ще 10 дитячих садків.  Відповідне рішення 26 липня ухвалив виконавчий комітет. Виділив –  2 489 100 грн.

Про це інформують у міській раді.

Роботи заплановали у

  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  № 2;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  № 9;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №12;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №15;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  № 22;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №24;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №25;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  №29;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок)  № 37;
  • Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла – садок комбінованого типу) №38.

Нагадаємо, у  Тернополі за кошти бюджету розвитку також відремонтують заклади дошкільної освіти (ясла-садок) №№5, 6, №31, №38, а також школи:

  • Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №4;
  • Тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №8;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича;
  • Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»;
  • Тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №19;
  • Тернопільська загальноосвітня школа №23
  • Тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка;
  • Тернопільська початкова школа «Ерудит».

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Теги: гроші, Тернопільська міська рада, освіта

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