У Тернoпoлі на ремoнт 10 дитсадків спрямують пoнад 2 мільйoни

У Тернополі за кошти бюджету розвитку відремонтують та реконструюють ще 10 дитячих садків. Відповідне рішення 26 липня ухвалив виконавчий комітет. Виділив – 2 489 100 грн.
Про це інформують у міській раді.
Роботи заплановали у
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 2;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №12;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №15;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 22;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №24;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №25;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №29;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 37;
- Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла – садок комбінованого типу) №38.
Нагадаємо, у Тернополі за кошти бюджету розвитку також відремонтують заклади дошкільної освіти (ясла-садок) №№5, 6, №31, №38, а також школи:
- Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»;
- Тернопільська загальноосвітня школа №4;
- Тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;
- Тернопільська загальноосвітня школа №8;
- Тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича;
- Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»;
- Тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;
- Тернопільська загальноосвітня школа №19;
- Тернопільська загальноосвітня школа №23
- Тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка;
- Тернопільська початкова школа «Ерудит».
Читайте також: