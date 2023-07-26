У Тернoпoлі на ремoнт 10 дитсадків спрямують пoнад 2 мільйoни

У Тернополі за кошти бюджету розвитку відремонтують та реконструюють ще 10 дитячих садків. Відповідне рішення 26 липня ухвалив виконавчий комітет. Виділив – 2 489 100 грн.

Про це інформують у міській раді.

Роботи заплановали у

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 2;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 9;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №12;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №15;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 22;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №24;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №25;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №29;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 37;

Тернопільському закладі дошкільної освіти (ясла – садок комбінованого типу) №38.

Нагадаємо, у Тернополі за кошти бюджету розвитку також відремонтують заклади дошкільної освіти (ясла-садок) №№5, 6, №31, №38, а також школи:

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступенів-правовий ліцею №2»;

Тернопільська загальноосвітня школа №4;

Тернопільська спеціалізовано школа №7 з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа №8;

Тернопільська загальноосвітня школа №13 ім. Андрія Юркевича;

Тернопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки»;

Тернопільська спеціалізована школа №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов;

Тернопільська загальноосвітня школа №19;

Тернопільська загальноосвітня школа №23

Тернопільська загальноосвітня школа №27 ім. Віктора Гурняка;

Тернопільська початкова школа «Ерудит».

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