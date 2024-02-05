Кількість хворих невпинно зростає: оновлені дані щодо епідситуації на Тернопільщині

У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 05.02.2024 року.

За останній тиждень (29.01.–04.02.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 31,2% (7130 випадків проти 5434). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,1% (4000 ос.), школярів – 63,6% від усіх захворілих дітей (2545 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 33,2%, серед школярів – на 36,2%. Госпіталізовано за звітний тиждень 220 осіб, із них 133 дитини (60,5%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 20,9%.