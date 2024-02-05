Кількість хворих невпинно зростає: оновлені дані щодо епідситуації на Тернопільщині

У Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб оприлюднили результати моніторингу за грипом, ГРВІ та COVID-19 станом на 05.02.2024 року.
За останній тиждень (29.01.–04.02.2024р.) кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 31,2% (7130 випадків проти 5434). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 56,1% (4000 ос.), школярів – 63,6% від усіх захворілих дітей (2545 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 33,2%, серед школярів – на 36,2%. Госпіталізовано за звітний тиждень 220 осіб, із них 133 дитини (60,5%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 20,9%.
За тиждень 2024 року зареєстровано 30 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,4% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2 рази (30 випадків проти 60). З числа лабораторно підтверджених випадків COVID-19 питома вага дітей віком до 18 років становить 13,3%.
Медики додали, що за останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19. З початку епідсезону зареєстровано всього 17 летальних випадків внаслідок COVID-19, з них серед осіб старше 65 років – 14 випадків, не щеплених від COVID-19 – 15.
Станом на 05.02.2024р. щеплено проти грипу 3663 особи.