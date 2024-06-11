Кілька дієвих способів підживити цибулю

Цибуля може засохнути прямо на грядці, якщо внести неправильне добриво. Йдеться про підживлення з використанням трави.

Особлив часто готують настоянки з кропиви. Але таке добриво негативно впливає на підземну частину цибулі. Від нього цибулина перестає рости, а вся енергія йде на нарощування зелених пагонів, пише Gazeta.ua.

Цибуля любить правильно підібрані добрива, хоча і не потребує надто частого підживлення. Для активного росту та розвитку цій культурі потрібен азот.

Тому найкращими органічними та мінеральними добривами будуть:

• калійна сіль — підживлюють коренево, використовуючи 1 чайну ложку речовини на відро води;

• нітрофоска — можна підливати під корінь або розсипати порошок на грядці (в першому разі потрібно взяти 2 столові ложки на відро води);

• попіл як добриво для цибулі — або розсипати по землі (500 г на 1 квадратний метр) або приготувати настій (300 г попелу на 10 літрів окропу, настоювати три дні);

• аміачна селітра — добриво розливається на коріння цибулі, використовуйте 2 столові ложки речовини на відро води;

• підживлення цибулі курячим послідом — спочатку послід розводять у воді (співвідношення 1:20), а потім 500 г розчину заливають відром води і поливають грядки.

Якщо хочете отримати саме велике зелене пір’я цибулі, а не міцну головку, тоді можна використовувати дріжджі (сухі або свіжі). Для цього змішайте 1 кг свіжих (10 г сухих) дріжджів з 2 столовими ложками цукру та відром теплої води.