Ціни на продукти піднімуться десь на 10 -15%.

Прогноз зробив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

“Найближчим часом через ухвалення Закону про акциз на пальне десь у районі 4-5 гривень подорожчає бензин та дизпаливо. Тобто це закладатиме основу формування цін на продукти харчування. Не останню роль і велика інфляція. Ми бачитимемо підняття цін у районі ще 10-15%”, — сказав він.

Основними факторами, що впливають на зростання цін, є війна, порушення логістичних ланцюгів, ціни на пально-мастильні матеріали, курс гривні до долара.

Всеукраїнська аграрна рада вже попереджала про подорожчання цін на овочі наприкінці осені на 10-15%.