Каблучка з білого золота — найкращий подарунок на особливе свято

Ви вирішили одружитися і не знаєте, яку каблучку подарувати коханій? Ваша донька досягла повноліття, і ви хочете подарувати їй щось особливе, яке буде нагадувати про цей день. У вас річниця весілля і ви маєте за честь потішити дружину новою прикрасою. Ви стали татом і хочете віддячити коханій за малятко.

Для усіх цих урочистих подій найкраще підійдуть у подарунок каблучки з білого золота. Це витончено, це красиво, і це найкраще розповість про ваші особливі почуття. Повірте, тій, яка отримує у подарунок каблучку з білого золота, одягаючи її, щоразу буде згадувати про цю мить. Найрізноманітніший вибір прикрас ви знайдете за посиланням https://oniks.ua/ua/categories/rings/metal-is-beloe_zoloto_585_quot/.

Чому саме прикраси з білого золота?

Біле золото було незмінно популярним вибором для обручок з 1920-х років через схожість зовнішнього вигляду з платиною. Красивий яскраво-білий блиск виділяється на тлі будь-якого відтінку шкіри. А також, серед інших переваг, ми виокремили такі:

По-перше — це стильно.

По-друге — це модно.

По-третє — це дуже міцний метал.

По-четверте — біле золото стійке до корозії.

По-пʼяте — біле золото поєднується з усіма дорогоцінними каменями.

Як відрізнити біле золото?

Розпізнати біле золото можна і неозброєним оком. Ми підібрали кілька лайфхаків, які допоможуть вам у цьому:

Біле золото сяє яскравіше срібла: оскільки це суміш чистого жовтого золота та інших білих металів (на відміну від срібла, яке змішується з міддю при виготовленні ювелірних виробів), біле золото набагато яскравіше.

Біле золото не тьмяніє: на відміну від срібла, яке має тенденцію темніти з часом, біле золото зберігає свій блиск і срібний колір навіть через роки.

Біле золото коштує дорожче: якщо дві срібні прикраси однакового дизайну, розміру і зовнішнього вигляду мають велику різницю в ціні, то найдорожча, швидше за все, виготовлена з білого золота.

Біле золото не залишає сірих слідів: якщо ви проведете перснем по аркушу білого паперу і він залишить сірий або чорний слід, кільце срібне.

Купуючи каблучку з білого золота, ви ніколи не помилитеся з подарунком. Будьте певні!