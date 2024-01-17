Іван Сута: Життя присвятив боротьбі за Україну

Помер відомий громадський діяч, націоналіст Іван Сута (7 липня 1957 — 10 січня 2024). Мешканець Великих Гаїв, що біля Тернополя, – один із провідних діячів національного відродження України.

67-річний Іван Сута («Вітер») був відомим як співзасновник Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, член ОУН та Української Гельсінської спілки, автор праць про діяльність українських націоналістів, активний учасник трьох українських революцій, доброволець російсько-української війни.

«Він жив Україною», – казали ті, хто згадував Івана Суту.

Як повідомили на фейсбук-сторінці Всеукраїнської організації «Тризуб» ім. С. Бандери, Іван Сута був відданим сином епохи новітнього українського національного і державного відродження. З 2021 року був членом Ради старшин організації, автором організаційної символіки «Тризуба». Він жив Україною і невтомно боровся за ідеали української нації.

«У свої рідних Великих Гаях, що неподалік Тернополя, спочив у Бозі українець Іван Сута (позивний «Вітер»), він належав до тих, про яких так влучно сказав Дмитро Донцов: «Україна, яку ненавидів, була Україною розбійників, перевертнів, похилених рабів. Україна, яку любив, була Україною пів-людей, пів-богів, героїв, — які могли протиставитися львищам, людоїдам, новітнім Неронам; мали силу розкувати закутих людей. З вогнем у серці, які не боялися й пекла, бо «вогонь запеклих не пече». Тих, що кували кайдани, — проклинав. Тих, що їх несли покірно, – жалів. Тих, що їх рвали, — любив!»

Легенького польоту, Вітре… Усі ми прийдемо до тебе, тільки Україна хай не йде!» – написав Михайло Маслій.

«Боже мій! Помер Іван Сута, – з болем констатувала Роксолана Хмара. – Ми були знайомі з моєї юності, коли я багато писала про створену у Дрогобичі доцентом Дрогобицького університету Василем Іванишиним організацію «Тризуб», в якій Іван Сута перебував все своє свідоме життя. Він був справжнім націоналістом. Він був справжньою Людиною. Я не можу повірити… Чому вони всі йдуть так рано, коли так потрібні Україні?!»

«Боляче, ще один достойний син України пішов до Господа, – написала Валентина Олефиренко. – Хай зустрінеться зі своєю дружиною – єдиним і великим коханням його життя. Помоліться за раба Божого Івана». Як розповів його товариш Володимир Мосейко: «Іван був великим другом, справжнім патріотом України. Буквально тиждень тому він хвилювався за хлопців на передовій. Він хвилювався і за волонтерську роботу. Він був дуже хорошою, розумною і освіченою людиною».

Євген Філь зазначив, що разом з Іваном Сутою засновував організацію «Тризуб» імені Степана Бандери. «Ми з ним разом ще від Української Гельсінської спілки, ще з 1989 року. До нього можна по-різному ставитись, але ніхто не може заперечити, що він любив Україну. Він досконало знав ідеологію українського націоналізму. Через нього пройшли тисячі хлопців, яких він вишколював. Сьогодні ці хлопці захищають нашу Україну на різних фронтах».

На похорон приїхав і Дмитро Ярош, який розповів: «У 90-і ми з ним пройшли багато. Я в нього в хаті переховувався доволі тривалий час. «Тризуб» імені Бандери піддавали репресіям. Вічна йому пам’ять, і слава за все те, що він робив для нашої Батьківщини».

Поховали Івана Суту на Великогаївському цвинтарі поряд з могилою дружини. У нього залишилося двоє дітей, онуки і брат.

Галина ВАНДЗЕЛЯК