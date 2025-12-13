Історія успіху та партнерства: Парад Вертепів-2025 в Тернополі

Благодійний фонд “Подоляни” з радістю ділиться історією відповідального партнерства та успіху в рамках Премії Відповідальності 2025.

Цього року БФ “Подоляни” провів чотирнадцятий «Парад Вертепів-2025». Фестиваль зібрав 26 талановитих колективів з усієї Тернопільщини а це понад 500 учасників. Ця подія вже стала справжнім символом відродження та збереження української культурної ідентичності, яку тернополяни щороку з нетерпінням очікують.

“Наш проєкт — це значно більше, ніж просто свято. Він: Популяризує унікальне вертепне мистецтво. Зміцнює зв’язки між поколіннями, створюючи платформу для обміну досвідом. Зберігає наші народні традиції та культурний нематеріальний спадок, що особливо важливо в часи випробувань, – повідомляють у Благодійном фонді. – Ми щиро вдячні нашим незмінним та надійним партнерам: ТРЦ «Подоляни», Кондитерська «Цукерка», Боулінг-більярд клуб «Silver» та Льодовий центр «Ескімос» за їхню неоціненну підтримку. Завдяки цій співпраці ми змогли успішно реалізувати цю ініціативу, яка стала яскравим доказом культурної свідомості та єдності. Давайте разом продовжувати цю важливу справу, тому запрошуємо вас брати участь в Параді вертепів 2026! Слідкуйте за анонсами, початок реєстрації незабаром! Вдячні Фонд Родини Богдана Гаврилишина / Bohdan Hawrylyshyn Family Foundation за можливість розповісти про цю багаторічну співпрацю та тепло, яким готові ділитися активні люди та бізнес у ці непрості часи”.