Інспектора ДСНС судитимуть за одержання неправомірної вигоди від підприємців

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Тернопільського одного з районних управлінь ГУ ДСНС України в області, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи дій з використанням наданого їй службового становища (ч. 1, 3 ст. 368 КК України).
За даними слідства, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича 3 приватних підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС пропонував керівникам приватних та державних підприємств, установ та організацій отримувати послуги лише від підприємств, очолюваних родичем. «Відкати» за послуги пожежної та техногенної безпеки становили 10-20 відсотків від суми, зазначеної у договорах з замовниками. Гроші перераховували на карту підприємливого інспектора, а також картку його дружини.
Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання ним неправомірної вигоди, на суму 56 тис грн.
Розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.
Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури