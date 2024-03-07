Інспектора ДСНС судитимуть за одержання неправомірної вигоди від підприємців

За даними слідства, співробітники ДСНС зареєстрували на свого родича 3 приватних підприємства, які спеціалізуються на наданні послуг з виконання робіт протипожежного призначення. Інспектор ДСНС пропонував керівникам приватних та державних підприємств, установ та організацій отримувати послуги лише від підприємств, очолюваних родичем. «Відкати» за послуги пожежної та техногенної безпеки становили 10-20 відсотків від суми, зазначеної у договорах з замовниками. Гроші перераховували на карту підприємливого інспектора, а також картку його дружини.