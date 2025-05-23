Імміграційний адвокат Альона Шевцова розповіла про легальні способи залишитися в США після скасування U4U

Після початку повномасштабної війни десятки тисяч українців прибули до Сполучених Штатів Америки (США) за програмою Uniting for Ukraine, яка надавала тимчасовий захист та дозвіл на роботу. Проте 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати цей статус, що може призвести до масового виселення українських біженців. Американський президент уже заявляв про намір скасувати всі програми гуманітарного пароля, які дозволяли тимчасове перебування у США. Імміграційний адвокат Альона Шевцова закликають українців, які перебувають у США без офіційного статусу, негайно звернутися до імміграційного адвоката та перевірити можливість подання документів на тимчасовий захист (TPS) чи інші форми легалізації.

Адвокат рекомендує насамперед стежити за оновленнями щодо імміграційної політики. А також зберігати всі документи, які б підтверджували легальність перебування.

За словами Альони Шевцової, один із найшвидших способів зберегти законне перебування в США після U4U – тимчасовий захист TPS. Вона дає право легально жити у США, дозвіл на роботу (EAD), захист від депортації.

«Важливо пам’ятати, що TPS це не шлях до грін-карти, але дозволяє виграти час та спланувати подальші дії. При цьому важливо не мати тяжких правопорушень», – каже адвокат.

Також деяким українцям, хто має особисті підстави боятися повернення в Україну – через війну, переслідування, політичні переконання чи приналежність до соціальної групи, підійде варіант із політичним притулком

При цьому важливо подати заявку протягом одного року з моменту в’їзду (у разі U4U – з дати прибуття), заповнивши відповідну форму. У разі схвалення політпритулку у вас відкривається шлях до грін-карти.

«Однією з найпопулярніших способів залишитися в США залишаються студентський статус та робоча віза. Перший обирають ті, хто має фінанси, оскільки статус «студента» не дає права на роботу за рідкісним винятком і вимагає довести фінансову спроможність. Робочу візу отримують здебільшого висококваліфіковані спеціалісти: IT, логістика, медицина. Цей процес довший, не реальний за підтримки роботодавця та грамотного імміграційного адвоката», – пояснює Альона Шевцова.

У будь-якому випадку слід починати діяти за 4-6 місяців до завершення статусу, зібрати всі документи: підтвердження перебування, статусу, петиції, проконсультуватися з імміграційним адвокатом та подавати заявку.

Нагадаємо, США у лютому 2025 року тимчасово призупинили обробку імміграційних заявок, поданих громадянами України та низки інших країн, які в’їхали до країни за спеціальними програмами, запущеними за часів президентства Джо Байдена.