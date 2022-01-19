Старовинні ікони, що були віднайдені у с. Мар’янівка, відреставрували

Під час Різвяних свят ми завжди віримо у чудо, очікуємо добрих новин. І ось, 12 січня доброю новиною для парафіян УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці с. Мар’янівка, шо поблизу Тернопля стало повернення із реставрації останніх двох ікон. Нагадаємо, що близько двох років у Львові тривала реставрація віднайдених у Мар’янівці п’яти старовинних ікон. Образи реставровували під керівництвом досвідчених художників-реставраторів Роксолани Мокрій та Юрія Буньо, до речі, останній вже проводив реставраційно-консерваційні роботи на Тернопільщині, зокрема над іконостасами 19 ст. і 20 ст., у селах Малий Ходачків та Вербів. Тож Завдяки місцевим жертводавцям, старанням громади села на чолі з о. Іваном Зозулею цінні святі реліквії вдалося зберегти для наступних поколінь.

Як розповів о. Іван Зозуля: «В наступному році наша церковця відзначатиме своє 130-ти ліття. Саме ця подія стане особливою нагодою подякувати Богу за духовні дари для парафії, відреставровані ікони та молитися перед ними».

Нагадаємо, що 28 лютого 2020 р., настоятель храму о. Іван Зозуля, спільно зі старшим братом Петром Костиком та майстрами, які здійснювали підготовчі роботи перекриття храму, віднайшли старовинні ікони, вік яких становив понад 100 років. Тоді о. Іван відзначив: «Радісна знахідка відкриває нам автентичну духовну спадщину нашої парафії. Що більше: ми отримали підтвердження, що головними фундаторами храму була сім’я Романа та Ксенії Малевичів».

У чортківській школі владика освятив капличку та її розпис

Також під час Різдвяних свят єпарх Бучацький Димитрій Григорак, ЧСВВ освятив каплицю в Чортківській загальноосвітній школі I-III ступенів № 2.

Звертаючись до дирекції школи, вчителів та запрошених гостей, єпископ підкреслив важливість такої каплиці у школі, яка послужить і для молитви, і для проведення уроків християнської етики. «Входячи в цю каплицю, ми бачимо Покров Пресвятої Богородиці, без якої до неба нам було б дуже важко добратися».

Директор школи Руслан Кульчицький, звертаючись до присутніх, щиро подякував о. Андрію Лемчуку, владиці Димитрію та добродійці Анні за сприяння і жертовність у створенні такого майстерного розпису. А п. Анна поділилася враженнями від створеної художньої роботи, якою керував сам Господь, а вона була лише знаряддям у Його величних творчих руках.

На Стефана у Кременець

9 січня, у день пам’яті першомученика та архідиякона Стефана, архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор з архіпастирським візитом побував у Кременці. З нагоди престольного свята одного із приділів Свято-Преображенського собору Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію.

У Кременці Його Високопреосвященству співслужили настоятель собору, благочинний Кременецького району прот. Володимир Буграк, духовенство собору. Під час Літургії архієпископ Нестор звершив хіротонію, рукоположивши Руслана Собка на диякона.

Після заамвонної молитви у Свято-Стефанівському приділі духовенство на чолі із архієреєм відслужили уставний молебень святому першомученику.