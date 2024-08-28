І в Україні, і в області збільшується кількість хворих на COVID-19, грип та ГРВІ

Ми звикли, що різні штами грипів та ГРВІ притаманні осіньо-зимовому періоду, і аж зовсім не є літніми. Так і справді було раніше, Але коли людство стикнулося з різновидами короновірусу, усе змінилося.

Днями у МОЗ розповіли, на скільки влітку зросла захворюваність на COVID-19. І статистика лякає – протягом трьох літніх місяців захворюваність на ковід в Україні зросла майже в… 13 разів.

За словами заступниці міністра охорони здоров’я України Марії Карчевич за неповний серпень в Україні вже зафіксували понад 25 тисяч випадків коронавіруса. Для порівняння в червні таких випадків було всього 2300.

І додала, що ще в часи пандемії було запроваджено законодавчо, за яким умов можна отримати лікарняний дистанційно. Це зменшує кількість контактів, і перебуваючи вдома можна звернутися до лікаря, проконсультуватись і на 5 днів отримати довідку про непрацездатність.

Водночас вона зауважила, що коли захворювання триває понад 5 днів, це свідчить про важкі симптоми, тому варто фізично звернутись до лікаря.

І не лише в Україні, а й на Тернопільщині збільшується кількість хворих на COVID-19, грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

За останній тиждень ріст захворюваності і серед дорослих, і серед дітей збільшується. У даний час фахівці у нашій області не відокремлюють статистку щодо захворюваності на Covid. Будуть це робити з початку сезону, тобто з жовтня.

Всього в Україні циркулюють 10 підвидів “Омікрону”. Один з його нових підвидів — це штам “FLiRT”. В Україні вже підтвердили 5 випадків: 3 — в Київській області, 1 — в Житомирській і 1 — в Івано-Франківській (це був смертельний випадок – 80-річна жінка мала супутні неінфекційні захворювання).

Випадків захворювання на новий підвид — штам ковіду “FLiRT” в області не фіксували.

Коротко про підвид “Омікрону” “FLiRT” та перебіг захворювання можна сказати наступне: “Цей підвид коронавірусу супроводжується високою температурою в людини. Температуру цю важко збити. Але він дає менше ускладнень у легенях, порівняно з іншими підвидами ковіду. Робити висновки стосовно протікання хвороби викликаної саме цим штамом поки не можна, бо мало часу пройшло з моменту його появи в Україні”.

І наостанок – пам’ятайте, що актуальними залишаються питання вакцинування.