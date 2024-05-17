Хильнув — і за кермо. На українських дорогах зросла кількість п’яних водіїв

Наприкінці квітня голова Броварської районної державної адміністрації Володимир Майбоженко збив людей просто на пішохідному переході. Чотирьох пішоходів ушпиталили із важкими травмами. Як повідомляли телеграм-канали, чиновник був дуже напідпитку: драгер поліцейських показав 2,31 проміле алкоголю в крові. Це лише одна з резонансних «п’яних аварій», яка трапилася в України за останній час. За даними поліції, фіксують безпрецедентно високий рівень керування транспортом у нетверезому стані.

50 тисяч випадків «нетверезого водіння» від початку року

Цього року правоохоронці задокументували більше випадків керування авто напідпитку, ніж за цей же період 2023-го. Про це в ефірі національного марафону заявив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. «Минулого року ми мали анти рекорд – 151 тисяча матеріалів із зафіксованими фактами керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Вже за чотири місяці цього року маємо знову ж таки безпрецедентну статистику: зафіксували вже майже 50 тисяч випадків керування автомобілем у стані сп’яніння», — заявив Білошицький. За його словами, за цей самий період минулого року було 46 тисяч випадків.

Майже чверть ДТП трапляються між 17:00 і 19:00

За даними патрульної поліції, які оприлюднили на початку року, — в Україні кількість усіх ДТП зросла на чверть, якщо порівняти з 2022 роком. А смертність від них підвищилася на 9%. Так, за минулий рік сталося 23 462 ДТП із загиблими або травмованими. 3053 людини загинули, а 29 502 — отримали ушкодження.

Причиною понад 50% усіх смертельних аварій у поліції назвали перевищення швидкості. Серед інших частих причин смертельних ДТП — порушення правил маневрування (16%), а також перехід дороги в невстановленому місці й виїзд на смугу зустрічного руху. По всій Україні найбільше смертей на дорогах поруч із населеними пунктами фіксували в Дніпропетровській, Львівській і Харківській областях. Майже чверть усіх ДТП траплялися між 17:00 і 19:00. Найбільша кількість серед усіх аварій — це зіткнення машин (41%), на другому місці наїзд на пішоходів (27%), а на третьому — наїзд на перешкоду (12%).

У поліції покладають надію на пункти тверезості

В Україні штрафи за перевищення швидкості різняться, залежно від тяжкості порушення. За перевищення дозволеної швидкості на більше ніж 20 км/год — становить 340 гривень. Якщо водій їде на понад 50 км/год швидше дозволеного, то мусить сплатити 1 700 гривень.

Значно жорсткіші покарання за нетверезе водіння. За керування у нетверезому стані штраф — 17 000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік. Якщо впродовж року людина вчинить таке порушення повторно — штраф 34 000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з вилученням транспортного засобу чи без такого. Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння потягнуть за собою штраф — 51 000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу.

Якщо нетверезий водій спричинив ДТП, штраф становить 34 000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

І все ж немалі, за українськими мірками, фінансові покарання не зупиняють водіїв від п’яного кермування. На думку Білошицького, ситуацію мали б поліпшити так звані пункти тверезості, тобто можливість для поліції раптово зупиняти водія для перевірки на вживання заборонених речовин. За його словами, наразі розглядається питання законодавчого врегулювання роботи цих пунктів.