21.01.2023 22:42

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Хто на Тернопільщині найбільше потерпає від безробіття і кого шукають роботодавці

21.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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На 1 січня 2023 року через службу зайнятості Тернопільщини продовжують пошук місць праці для 3558 безробітних.

Із них 72,8% – жінки, кожен четвертий – молодь до 35 років, половина – жителі сільської місцевості, 11,5% – переселенці.

Роботодавці Тернопільщини зараз мають найбільшу потребу у електромонтерах, водіях, слюсарях, продавцях. Постійно є робота для лікарів та медичних працівників.

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil

Джерело: Наш День

Теги: безробіття, служба зайнятості, пошук роботи

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