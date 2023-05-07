Хто і чому руйнує репутацію Тернопільського педуніверситету: офіційна заява ТНПУ

Так, 2 травня 2023 року, на платформі «YouTubeUA» опубліковано черговий відеоролик «Доктор копіпаст» за авторства псевдожурналіста Іллі Лукаша чи Лукашова (за пред’явленим документом).
Аналіз викладених у ролику «фактів» свідчить про його замовленість, поверхневість, однобічність, зацікавленість та наперед сформованих «обвинувальних» висновків автора, без представлення позиції, коментарів чи документів від керівника університету.
Варто лише звернути увагу на те, що так звана експертиза, проведена судовим експертом, базується виключно на матеріалах, наданих однією стороною, які є неповними для прийняття обґрунтованого і законного висновку та суперечить законодавчо встановленим принципам судово-експертної діяльності.
Автором, судовим експертом та ініціатором експертизи свідомо не проаналізовано напрацювання автора дисертації, які публікувались задовго до її захисту та не здійснено низки інших заходів для встановлення істини.
У ТНПУ опублікували офіційну заяву, щодо цих відео:
“Вважаємо, що ці події пов’язані із розглядом судових справ №500/79/23 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/108408934) щодо виборів ректора та №607/6538/23 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/110233565) стосовно звільнення ініціатора експертизи, які відповідно розглядаються Тернопільським окружним адміністративним судом та Тернопільським міськрайонним судом” – переконані в університеті.
Коментарі
знаю про хабарництво в ТНПУ бо там вчилася моя дочка . ганьба тндп