Хімікати не знадобляться: робимо ідеальний компост у домашніх умовах

Компост – чудове добриво з органічних відходів, здатне поліпшити якість ґрунту. Усі чули про його користь, але мало хто знає, як зробити компост, від чого залежить термін його розкладання, чим удобрювати купу та інші маленькі, але важливі моменти.

УНІАН розповідає про всі нюанси приготування цього добрива і підкаже, що зробити, щоб компост швидше дозрів.

Як зробити компост у домашніх умовах

Осінь – чудовий період, щоб почати робити добрива. Погода ще не надто холодна, а ось відходів – на будь-який смак. У хід може піти опале листя, стебла після прибирання городу тощо. Далі розповімо, що можна і не можна класти в купу.

Що додавати можна:

Відходи з городу чи саду: скошена трава, листя з дерев, бур’яни (але без насіння), опалі фрукти та згнилі овочі, висохлі квіти.

Відходи з кухні: залишки чаю або кави (пакетики можна залишити), подрібнена шкаралупа яєць, шкірки з фруктів і овочів.

Органічні відходи: тирса, солома, паперові серветки і картонні коробки (без кольорових елементів), послід травоїдних тварин.

Але не забувайте про важливе правило – має зберігатися баланс “зеленого” і “коричневого”. У свіжих овочевих відходах або траві багато азоту, а у сухому листі, соломі та тирсі – вуглецю.

А ось не можна відправляти на гниття м’ясні відходи, рибу, молочні продукти, засоби особистої гігієни, послід собак і котів, а також пластик, скло і пакети з поліетилену. До того ж не здумайте додавати туди рослини зі слідами хвороб або уражені паразитами.

Поговоримо про терміни – як довго зріє компост

Його дозрівання триває приблизно 6-12 місяців, залежно від об’єму купи, вологості та низки інших чинників. Є кілька засобів, чим полити компост, щоб швидше перегнив, але про це поговоримо пізніше. Тож як зрозуміти, що компост готовий?

У цьому допоможуть такі ознаки:

Однорідність кольору і текстури – добриво розсипчасте, на вигляд схоже на родючий ґрунт.

Запах – купа не повинна віддавати гниллю, а, скоріше, пахнути землею.

До того ж, у готовому добриві ви не знайдете шматків не перегнилих рослин або інших компонентів.

Якщо час підтискає – готуємо найкращий прискорювач компосту

Ринок добрив зараз багатий на препарати для розкладання компосту. Однак до хімії вдаватися зовсім не обов’язково, адже можна приготувати прискорювач компосту своїми руками.

Для початку розберемося, чим полити компост для швидкого розкладання. Городники радять використовувати розчин із дріжджами. 100 грамів сухих дріжджів потрібно розчинити в 10-літровому відрі теплої води і вилити суміш на купу. Додаючи дріжджі в компост, ви допоможете бактеріям активізуватися, що прискорить розкладання компонентів. Якщо купа дуже велика, цю схему можна повторювати раз на кілька тижнів.

Чудово допоможуть прискорити гниття і дощові черв’яки, тож час від часу можете додавати і їх.

Тепер поговоримо, чи можна класти золу в компост? Відповідь – так, але в помірних кількостях. Калій, кальцій і магній, які містяться в золі, будуть корисні для удобрення ґрунту, а ще вона знизить кислотність ґрунту. Пам’ятайте, на один шар органіки має йти не більше 1 склянки золи.

Ще одним чудовим компонентом, що прискорить гниття купи, є сечовина. Це азотне добриво, а азот, як відомо, важливий для розмноження бактерій. Сечовина в компост має додаватися невеликими порціями. Щоб не зіпсувати добриво, змішуйте її з водою.

Ну і, звичайно, не забувайте ретельно перемішувати купу. Роблячи це 1-2 рази на місяць, ви істотно прискорите розкладання всіх відходів.