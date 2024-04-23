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Вперше за кілька років гурт THE ВЙО виступить у Тернополі

23.04.2024

Ірина Нова

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Події, Тернопільщина, Культура, Новини, Поради і розваги

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1 травня о 19.00 в укритті креативного кластера Nа пошті, що по вул. Коперника, 4 в Тернополі дасть концерт український гурт THE ВЙО – основоположники українського реґі, що понад 20 років грають свою улюблену музику та дарують позитивні вібрації слухачам.

THE ВЙО вперше за багато-багато років навідаються до братів по духу у Тернополі. Гурт вийде на сцену з солістом Мирославом Кувалдіним, який від початку повномасштабного вторгнення долучився до лав захисників.

ВЙО за квитками по 250-300 грн. сюди ⬇️ https://secure.wayforpay.com/payment/thevyo

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Джерело: Новини Тернопільщини

Теги: концерт, актуально, виступ, «На пошті», THE ВЙО, Тернопіль

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