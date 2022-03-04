3 березня, у Тернопіль від наших друзів і партнерів з литовського міста Таураге прибув 12-ти тонний гуманітарний вантаж та два сучасних автомобілі швидкої допомоги.

«Сім генераторів, медичне обладнання та ноші, лікарські засоби, перев’язувальні матеріали, дезінфікуючі засоби, продовольчі товари, ліхтарі, батарейки, автомобілі швидкої допомоги та багато іншого, вкрай необхідного нам для боротьби з окупантом, ми уже передали тернопільському Гуманітарному центру, які далі будуть розподілені для наших військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб», – зазначив міський голова Тернополя Сергій Надал.

Нагадаємо, від початку березня це уже друга партія гуманітарної допомоги з Європи. Перший вантаж надійшов Тернополю від міста-партнера Ельблонг (Польща).

Висловлюємо щиру подяку нашим європейським друзям і партнерам за надану гуманітарну допомогу!

Разом до перемоги! Слава Україні!