Черговий транш гуманітарної допомоги від Благодійного фонду Ігоря Гуди «Твори добро» прибув у місто Дніпро.

Лікарі Обласного клінічного центру кардіології та кардіохірургії (відділення дитячої кардіохірургії та інтенсивної терапії) отримали необхідні ліки, медичне обладнання, дитяче харчування, памперси та засоби гігієни. Гуманітарну допомогу від БФ «Твори добро», яку привезли з Німеччини, отримали також Роменська центральна районна лікарня та стоматологічна поліклініка, що у Сумах.

Можливим це стало завдяки згуртованій роботі: https://www.ukraine-soforthilfe.de/ Jana Kramer, Jan NicolaS Qu, Jasmin, Kaj та Alla Kramer, а також Lina Prokopiv, cім’я Wenzelmann, сім’я Прокопів Рисан, які розповсюджують інформацію і закликають людей Німеччини, бізнесменів, друзів та знайомих допомогти.

Окрема подяка @Наталія Гуда, фармацевтам, волонтерам Тернополя, які щодня допомагають сортувати та впорядковувати на складі усе необхідне для вантажів у гарячі точки України.