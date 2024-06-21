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Грибники з Тернопільщини хизуються щедрим врожаєм білих грибів

21.06.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Світлинами трофейних знахідок діляться краяни у соціальних мережах. Літо лише у розпалі, а люди уже демонструють врожай, зібраний у місцевих лісах.

У спільноті грибників зі всієї країни один з учасників залишив допис із підписом, а на прикріплених світлинах красуються білі гриби, пише ГОЛОС.

– Тернопільська область, 15.06.2024. Кожен похід у ліс – це радість, це позитивні емоції, а якщо знайду ще пару білих – це класно. Сьогодні так, – написав чоловік та додав фото грибів, зібраних у лісах Теребовлянщини.

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Автор: Тарасенко Анна

Джерело: ГОЛОС

Теги: врожай, фото, білі гриби, зібрані гриби, гриби на Тернопільщині

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