Грибники з Тернопільщини хизуються щедрим врожаєм білих грибів

Світлинами трофейних знахідок діляться краяни у соціальних мережах. Літо лише у розпалі, а люди уже демонструють врожай, зібраний у місцевих лісах.

У спільноті грибників зі всієї країни один з учасників залишив допис із підписом, а на прикріплених світлинах красуються білі гриби, пише ГОЛОС.

– Тернопільська область, 15.06.2024. Кожен похід у ліс – це радість, це позитивні емоції, а якщо знайду ще пару білих – це класно. Сьогодні так, – написав чоловік та додав фото грибів, зібраних у лісах Теребовлянщини.