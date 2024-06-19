Дівчата, не розбивайте чужі сім’ї! – радить цілителька з Бережан

Дорога «Свободо», пише тобі жителька Теребовлянського району. Мене звати Ірина. У нашій сім’ї трапилося горе – помер брат мого батька. Причому невідомо, яка саме хвороба загубила життя молодого чоловіка, якому не було й 50 років. Дядько просто підмітав на подвір’ї і впав. Медики розводять руками, бо не знають причину раптової смерті. А бабуся, мама батька і дядька, щодня плаче, бо всі її сини пішли з життя у такому віці. Боїмося за життя батька, адже він залишився єдиний у сім’ї чоловік.

Якось пізно ввечері бабуся підійшла до мене і тихо сказала, що треба щось робити, просити допомоги, поради у знаючих людей, бо винні у всьому давні прокльони. Тоді розповіла, що колись в молодості вона відбила хлопця у своєї найкращої подруги. Вони вже мали одружуватися, дівчина чекала на дитину, як в їхньому житті з’явилась бабуся. Обманом змусила чоловіка покинути наречену і одружитися з нею. Історія дуже заплутана. Але бабуся каже, що не застосовувала жодних магічних ритуалів, просто дуже кохала і робила усе, щоб вони були разом. У них народилося четверо хлопчиків. А покинута наречена від горя збожеволіла. Бігала по селі і проклинала всіх, а найбільше мою бабусю і її синів. Бабця не знає чи це в цьому причина, чи ні. Але дідусь помер, коли йому виповнилося 45, дядьки теж пішли зі світу до 50 років. Залишився мій тато. Йому 47 років. Ми дуже боїмося за його життя.

Дорога народна цілителько Любо Завадівська, допоможіть!

Ірина, Теребовлянський район».

Шановна Ірино, дуже співчуваю вам і вашим рідним. Але той факт, що ваша бабуся розбила чужу сім’ю, зламала долю нещасної жінки, яка ще й чекала на дитину створив погану карму, яка висить над вашим родом. А ще подіяла дуже сильна сила прокльонів нещасної. Але з огляду на те, що йдуть з життя саме чоловіки, то проклинала вона нареченого, котрий її зрадив і його синів. Не відомо чи ваш рід спокутував провину перед цією жінкою, чи карма продовжуватиме діяти ще й на онуків. Ірино, вашій бабусі необхідно знайти ту жінку, якщо вона ще жива. Благати у неї прощення. А перед тим неодмінно покаятися,висповідатися і запричащатися у церкві. Попросити у Бога прощення. Якщо ж тієї жінки немає серед живих, вам необхідно шукати сильних магів, екстрасенсів, котрі зможуть вам допомогти. Але не зволікайте, бо час не на вашому боці! Дорогі дівчата, я вкотре повторюю. Той, хто має бути вашим, буде без авантюр, обманів, а найголовніше розбитих сердець і доль. Ніколи не влазьте у чужі стосунки, не розбивайте чужі сім’ї. Повірте, жодна ще не збудувала на чужій біді своє щастя. Дорогі читачі «Свободи», хочу повідомити вам, що мій син Андрій розпочинає приймати людей, допомагати у різних бідах. З початком повномасштабної війни, маючи вже тоді проблеми зі здоров’ям, Андрій пішов добровольцем на війну. У результаті важких боїв, отримав чимало поранень. Продовжувати воювати вже не міг, демобілізувався через стан здоров’я. Андрій хоче допомагати людям, тож робитиме те, що вміє найкраще.

P.S Дорогі читачі «Свободи», якщо у вас є запитання, чи ви потребуєте поради або допомоги, пишіть до нас, і ми звертатимемось із вашими листами до бережанських цілителів, а відповіді публікуватимемо у газеті. Пишіть на електронну пошту svoboda-te@ukr.net і ми передамо ваші запитання.