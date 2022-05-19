На початку травня команда громадської організації «Освітньо-аналітичний центр розвитку громад» ініціювала збір підписів під зверненням до Посольств дружніх країн, організацій технічної допомоги, міжнародних фондів, Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо створення координаційного органу з питань підтримки та розвитку громадського сектору.

Ініціативу підтримали 60 громадських організацій з різних регіонів України. Звернення вже надіслали до 48-ми міжнародних фондів, організацій технічної допомоги, посольств дружніх країн та Секретаріату Кабінету Міністрів України.

«Об’єднавши зусилля влади, громади, бізнесу і міжнародних партнерів ми ефективно боронимо Україну сьогодні, а завтра, разом, будемо її відбудовувати. Важливим викликом для усього громадського сектору України є формування порядку денного, як на час війни, так і після нашої перемоги. Тому ми звертаємося з проханням підтримати ініціативу створення координаційного органу з питань підтримки та розвитку громадського сектору та співпраці громадянського суспільства, донорських організацій і влади України», – йдеться у зверненні.

Враховуючи непросту ситуацію в Україні, донорські організації, на жаль, не володіють достатньою кількістю інформації для напрацювання якісного механізму співпраці з українськими неурядовими організаціями.

За задумом авторів ініціативи, створення координаційного органу з підтримки та розвитку громадського сектору дозволить напрацювати конкретний та ефективний план дій із розвитку громадського середовища України. Цей план повинен включати усі напрямки діяльності організацій, а процедури з підтримки бути гнучкими та оперативними.

Ознайомитися із текстом звернення щодо створення координаційного органу з питань підтримки та розвитку громадського сектору можна тут.

Список громадських організацій, які працюють на території України та підтримали звернення, надається нижче:

Освітньо-аналітичний центр розвитку громад

Фестиваль “Файне місто”

ГО СМАРТ МЕДІА

ГО “Я вірю в своє місто”

ХОМГО “Харківський центр волонтерів”

ЛОБО “Фонд громад Луганщини “Хорс”

ГО “Агентство стійкого розвитку Луганського регіону”

ГО “Імпакт Центр СХІД.ЮА”

ГО “Фундація майбутнього”

ГО “Міжнародний центр протидії російській пропаганді”

ГО “Міст змін”

ГО “Кремінська бізнес-асоціація”

ГО «Лабораторія розвитку Луганщини»

ГО “Подолянка”

ГО “Сприяння розвитку села”

ГО “Агентство ефективних рішень”

ГО “ЦПГА “Крила”

ГО “Конгрес Активістів Культури”

ГО “Ліга студентів Тернопільщини”

ГО «Простір Активної та Сучасної»

ГО “Творимо активно, креативно!”

ГО “Фундація “Простір”

ГО “Зелений Простір”

ГО “Центр суспільних перетворень”

ГО “Деснянська ліга натуралістів”

ГО “Країна вільної громади”

ГО “Сила жінок – в єдності”

ГО “Теорії Жінок Івано-Франківщини” від Всеукраїнської ГО “Територія Жінок”

ГО “Асоціація соціально-економічного розвитку села Жалибори “

ГО “ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІНІЦІАТИВИ”

ГО “КрилаЄ “

ГО “ЧИСТО.ДЕ”

БФ “Фонд громад “Рідня”

ГО Харківське обласне товариство німців “Відергебурт”

ГО Донецька обласна молодіжна громадська організація «Молодіжна ініціатива міст»

ВО «Німецька молодь в Україні»

ЛОНМО “Дойче Югенд”

ГО ВО «Німецька молодь в Україні»

ГО “МОЛОДІЖНИЙ ФОРПОСТ”

Рада ВПО при Луганській обласній військово-цивільній адміністрації

ГО “Простір розвитку громад”

ГО “Файна громада”

МЦ “М-Формація”

ГО «Спільнота активної молоді – САМ»

ГО “Асоціація Української Миротворчої Школи”

ГО «Креативники»

ГО “Агенція розвитку громад “Інтонація ЗМІН”

ГО “Ротарі клуб Дубно”

ГО Молодіжний ресурсний центр

ГО “Агенція місцевого розвитку Дубенщини” (Привільне, Дубенський район, Рівненська область)

ГО “Розумна громада” (Привільне, Дубенський район, Рівненська область)

52 ГО “Інститут соціально-економічних регіональних досліджень”

ГО “Громади єдність”

ГО “Розвиткова промоція”

ГО “Мрій. Ініціюй. Створюй. Трасформуй.”

ГО “Бучач-АРТ”

ГО “ЗРУЧНА ГРОМАДА”

ГО “Українськи жінки ХХ століття”

ГС Агенція регіонального економічного розвитку Бойківщини

ГС “Всеукраїнська спілка викривачів корупції”