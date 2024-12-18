Громаді Тернопільщини повернули 6,4 га землі зі ставками вартістю понад 150 тис грн

Прокурори відстояли в апеляційній інстанції рішення, за яким підприємство зобов’язано повернути у комунальну власність земельну ділянку площею 6,4 га з розташованими на ній водними об`єктами вартістю майже 150 тис грн.

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення Господарського суду Тернопільської області, яким задоволено позов Бучацької окружної прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними договорів оренди землі та водних об’єктів між Тернопільською обласною державною адміністрацією та приватним підприємством, а також додаткової угоди до цього договору.

За рішенням суду приватне підприємство зобов’язано повернути у володіння та користування Золотопотіцької селищної ради земельну ділянку площею 6,4 га з водними об`єктами на ній – двома ставками загальною площею 2,7 га, розташованими за межами населеного пункту с. Стінка Чортківського району.

Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури