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Громаді Тернопільщини повернули 6,4 га землі зі ставками вартістю понад 150 тис грн

18.12.2024

Галина Кіт

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Теми, Цікаво, Тернопільщина, Новини, Економіка

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Прокурори відстояли в апеляційній інстанції рішення, за яким підприємство зобов’язано повернути у комунальну власність земельну ділянку площею 6,4 га з розташованими на ній водними об`єктами вартістю майже 150 тис грн.

Постановою Західного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення Господарського суду Тернопільської області, яким задоволено позов Бучацької окружної прокуратури в інтересах держави про визнання недійсними договорів оренди землі та водних об’єктів між Тернопільською обласною державною адміністрацією та приватним підприємством, а також додаткової угоди до цього договору.

За рішенням суду приватне підприємство зобов’язано повернути у володіння та користування Золотопотіцької селищної ради земельну ділянку площею 6,4 га з водними об`єктами на ній – двома ставками загальною площею 2,7 га, розташованими за межами населеного пункту с. Стінка Чортківського району.

Джерело: Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

Теги: земельна ділянка, прокуратура, суд

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