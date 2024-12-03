03.12.2024 20:58

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Графік вимкнення світла на Тернопільщині 4 грудня

03.12.2024

Ірина Нова

173

Оперативно, Тернопільщина, Новини, Головне

Поширити:

У вівторок, 4 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Згідно повідомлення “Укренерго” час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

Для побутових споживачів:

• 08:00 – 23:00 — дві черги відключень
• 23:00 – 24:00 — одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу:  06:00 до 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Графік вимкнення для нашої області опублікували у АТ “Тернопільобенерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️06:00-09:00  4 черга
➡️07:00-10:00  1 черга
➡️09:00-12:00  3 черга
➡️10:00-13:00  6 черга
➡️12:00-15:00  5 черга
➡️13:00-16:00  2 черга
➡️15:00-17:00  1 черга
➡️16:00-18:00  4 черга
➡️17:00-19:00  3 черга
➡️18:00-20:00  6 черга
➡️19:00-22:00  5 черга

У Тернополі ворожий безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури

Теги: АТ «Тернопільобленерго», графік відключення електороенергії, вимкнення електроенергії

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах