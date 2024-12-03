У Тернополі ворожий безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури

Цієї ночі ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Тернополі. Як наслідок, частина міста залишилася без електропостачання.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

Він закликав мешканців міста зробити запаси води і зарядити телефони.

За інформацією ДСНС, внаслідок влучання БПЛА на території одного з підприємств виникла пожежа. Завдяки оперативним та злагодженим діям надзвичайників, її ліквідували. На місці працювали 34 рятувальники та 11 одиниць спеціальної техніки.

Енергетики та рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

До слова, вночі ворог завдав удару безпілотником і по сусідній Рівненщині. У регіоні розташована одна з атомних станцій. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль. За його словами, люди внаслідок удару не постраждали.

“На місці працюють усі відповідні служби”, – написав Коваль.