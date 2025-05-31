Голову громади з Чортківського району судитимуть за хабар

Селищний голова однієї з громад Чортківського району опинився на лаві підсудних — його обвинувачують в отриманні неправомірної вигоди. За версією слідства, посадовець вимагав від підприємця 1000 доларів США за “сприяння” у земельному питанні.

За даними поліції, чиновник пообіцяв бізнесмену позитивне вирішення справи щодо оренди земельної ділянки. Обіцянка включала безперешкодне винесення питання на сесію селищної ради, затвердження рішення і підписання договору. Грошову “вдячність” за це посадовець отримав готівкою.

Затримання відбулося одразу після передачі коштів — у межах статті 208 КПК України. Справу вели співробітники управління стратегічних розслідувань та слідчого управління ГУНП під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.

Після завершення досудового розслідування обвинувальний акт за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) скеровано до суду. Посадовцю загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.