Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко взяв участь у святковій літургії з нагоди Хрещення Господнього в Києво-Печерській Лаврі

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко отримав особисте запрошення від Блаженнійшого Митрополита Епіфанія на Богослужіння у величне свято Богоявлення Господнього в нашій історичній святині — Києво-Печерській Лаврі.

Святе місце нашої молитви є безсумнівним переконанням, що ми перемагаємо. Наступний крок – передача Почаївської Лаври ПЦУ – зазначив Михайло Головко.

Тут же, в Успенському соборі Лаври, цьогоріч на Різдво Христове вперше від 1686 року залунала молитва українською мовою. Устами Блаженнійшого Митрополита були розірвані духовні кайдани московського ярма. До речі, Явлення, Богоявлення, в оригіналі грецькою звучить «Епіфанія». Тому дуже знаково, що світло правди у ці стіни вніс саме Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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Духовне піднесення, яке нас переповнює у день, коли світові відкрилася божественна всемогутня сила, підкріплює віру в перемогу світла і правди на усій нашій українській землі. І якщо тоді, коли хрестився Спаситель, Господь явив Духа Святого в подобі голуба, то сьогодні теж маємо важливий знак — веселку. «Я веселку Свою дав у хмарі, і стане вона за знака заповіту між Мною та між землею».