Герої своїм життям і подвигом освятили рідну землю

В мальовничому селі Нараєві, що знаходиться неподалік Бережан і є адміністративним центром Нараївської територіальної громади урочисто відкрили Меморіальний комплекс на честь героїв-земляків, які віддали найдорожче життя за рідну Україну під час повномасштабної війни.

В зажурене війною небо, на милі стежини рідного краю дивляться з портретів мужні, нескорені полеглі воїни Віталій Гнетило, Микола Булат, Андрій Піхура, Василь Петрів. Вони були скромними і працьовитими, щирими і привітними, понад усе любили Україну, їх поважали односельці. Захисники з перших днів війни пішли захищати Батьківщину, проявили відвагу в боях, загинули за рідну землю, щоб на ній під мирним небом колосилась золотиста пшениця, щоб жили щасливо українці, щоб виростали і усміхались у мирі діти, а рідна серцю батьківська земля була вільною від ворогів. Цей день був оповитий смутком і болем, а одночасно гордістю і пошаною до нескорених героїв.

На пам’ятній стелі поруч з портретами воїнів та описом про їхню героїчну службу розміщено великий тризуб і невмирущі слова із стрілецької пісні: “За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ”. Над створенням комплексу працював організаційний комітет, до якого входили жертовні мешканці громади, громадські діячі Ольга Максимів, Дарія Головач, Марія Кушко, Оксана Бойко, підприємець Дмитро Ваньчук та інші. Благородні справи завжди підтримував голова Нараївської громади Євген Здебський, церковна громада та о. Василь Мартинців. Люди складали пожертви, проводили благодійні ярмарки, щоб зібрати кошти для цього меморіалу всенародної пам’яті та вдячності. Громада вдячна за цінну допомогу благодійнику Ярославу Чуловському.

І ось настає зворушлива мить, отець Василь освячує пам’ятний меморіал, а родини захисників, учні школи запалюють свічки, кладуть квіти. Так урочисто, з піднесенням линуть патріотичні пісні, молитви, слова щирої вдячності за подвиги героїв. Десь високо в небі пролітають птахи, немов праведні душі освячують святим доторком небес це пам’ятне місце. Лине на все село вітання “Слава Україні! Героям Слава!”.

В пам’ятних заходах взяв участь депутат Тернопільської обласної ради Ярослав Дрюченко, він подякував мешканцям громади за вшанування пам’яті воїнів-земляків. Відтепер це місце буде куточком молитви, любові та пам’яті, як живе свідчення усім нам про невмирущий подвиг воїнів, які загинули за свободу і щасливе, гідне, мирне майбутнє рідної України.

Односельці дякували за великі старання, підтримку та важливу допомогу чуйній і жертовній волонтерці Олі Драбик – Максимів. Вона працює в Італії, але дбає про розвиток і культуру рідного села, разом з українцями організувала за кордоном 12 благодійних заходів на підтримку дорогої серцю України, також допомагає коштами, військовим спорядженням, дронами, продуктовими наборами для воїнів на фронті. На італійських ярмарках продають вишивку, сувеніри, українську випічку, щоб допомогти солдатам в Україні. Пані Оля приїхала з Італії і допомогала в спорудженні меморіалу, також разом з односельцями вона прийшла на гору Замчисько і впорядкувала військовий цвинтар часів Першої світової війни.

А ще люди в Нараєві люблять читати незалежну газету “Свобода”, яка постійно розповідає про мужніх воїнів Тернопільщини та їхню героїчну боротьбу, про сімейні традиції любові і краси, про народну спадщину національних та релігійних свят.