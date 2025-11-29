Герої серед нас: військового з Чорткова Тараса Бакуна нагородили за службу в ЗСУ

У Чорткові повідомили про нагородженням майора Тараса Бакуна, який у перші дні повномасштабного вторгнення добровольцем став до лав українського війська. Військовий отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України за сумлінну службу та відданість обороні держави.

Чортківська міська рада оприлюднила інформацію про відзначення місцевого військового. У повідомленні зазначено: «Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України за сумлінну службу, стійкість, вірність бойовому братерству та відданість захисту України нагороджено нашого земляка, чортків’янина – майора Тараса Бакуна».

Майор родом з Чорткова. До війни понад два десятиліття він працював у Державній кримінально-виконавчій службі України. Як зазначено в повідомленні, «понад 20 років він віддано служив у Державній кримінально-виконавчій службі України».

Після початку повномасштабної війни Тарас Бакун без вагань став до оборони країни. Він приєднався до 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України імені генерала Мирона Тарнавського.

«А 26 лютого 2022 року, не вагаючись жодної миті, добровільно став на захист Батьківщини, вступивши до лав 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України імені генерала Мирона Тарнавського».

