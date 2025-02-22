Герої серед нас: такі воїни, як “Сіплий”, ворога не бояться, вони його знищують

Командир взводу безпілотних авіаційних комплексів одного з механізованих батальйонів 155 Окремої механізованої бригади імені Анни Київської вже майже 10 років в українському війську. За цей час і сам засвоїв науку перемагати, і навчає цьому бойових побратимів.

Колишній шахтар в українській армії з 2016 року. Починав із солдата: гранатометник АГС, потім командир бойової машини… Командир штурмової групи в 2018-2020 роках одного з підрозділів 128 Окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, Потім – інструктор у Навчальному центрі “Десна”, де готував навідників операторів БМП-2… На Херсонському напрямку зустрів “повномасштабку” в складі ОК “Південь”. Хто знає, що там на той час відбувалося, той із гідністю до воїна оцінить ситуацію…

А потім почалася і продовжується виснажлива бойова робота. У відрядженні “Сіплий” воював у підпорядкуванні 80 ОДШБр у районі донецьких населених пунктів Бахмут і Часів Яр. Восени 2023 року – на Запорізькому напрямку, Роботине.

За час боїв із ворогом боєць зазнав поранень та акубаротравм. Але не критичних. Тому продовжує служити і не скаржиться.

До речі, про історію позивного. Виявляється, коли в головного сержанта болить горло, то він майже втрачає голос. От хлопці з 128 ОГШБр і присвоїли: “Сіплий”!

А в 2024 році головний сержант був призначений для подальшого проходження військової служби у 155 Окрему механізовану бригаду імені Анни Київської Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України, де разом із побратимами нищить рашистських окупантів на Покровському напрямку. Зовсім близько від рідної землі, адже 39-річний воїн із міста Тернівка сусідньої з Донеччиною Дніпропетровської області. Там і працював на шахті, аж допоки в 2016 році не підписав свій перший контракт. Починав, до речі, зі звичайного солдата. А невдовзі може стати офіцером!

На початках у 155 ОМБр “Сіплий” був головним сержантом однієї зі стрілецьких рот. Через волонтерів знаходив дрони різних типів, вивчав їх, освоював навики управління та застосування…

Бійці взводу БпАК одного з механізованих батальйонів теж поважають і шанують свого командира.

У минулому штурмовик та інструктор, він щиро зацікавився темою дронів і, створивши підрозділ з нуля, укомплектував його мобілізованими – вчорашніми суто цивільними людьми.

А що потрібно, щоб не тільки самому професійно управляти дронами, але й бути здатним навчити інших?

“Я, взагалі то, самоучка. А потрібні лише натхнення і завзяття!”, – відповідає.

Опанування БпЛА давалося новобранцям непросто, але після першого бойового досвіду хлопці буквально “захворіли” цією темою. А далі пішло-поїхало: більше техніки, більше скидів, більше вбитих ненависних окупантів!

“Володимировичу, не знімайте нас із позицій. Ми ще посидимо тут, а потім уже підемо митися й голитися”, – жартують бійці.

Зараз у взводі 30 справжніх воїнів уже з належним бойовим досвідом. “Сіплий” вважає їх своєю родиною, і переконаний, що створив ефективну бойову одиницю, яка спирається на патріотизм та братерство.

Хлопці не лінуються, стежать за трендами в соцмережах, підхоплюють ідеї боєприпасів, шукають деталі, майструють і вдосконалюють свої розробки.

Що найважче?

Щодо цивільного середовища, головний сержант вважає:

“Таке відчуття, що в більшості через 3 роки після повномасштабного вторгнення окупантів у деяких наших людей пропадає усвідомлення трагізму всієї цієї ситуації. Не така єдність, підтримка… Кажуть, що в тилу втомилися… Ну, не буду коментувати чи оцінювати інших. Головне, що ми воюємо!”.

“Сіплий” каже, що його особисто найбільше мотивують продовжувати боротьбу сім’я: мама, двоє дітей, інші родичі. І, звичайно, наша рідна Україна, котра потребує надійного захисту! І, розговорившись, зауважує, що навіть перстень із контурами України носить. А для підтвердження надсилає фото!

Це – Сергій Тухватулін. Він не заперечує, щоб у відкритому доступі вказувалися його ім’я та прізвище.

“Я вже своє відбоявся… Нехай наші вороги нас бояться!”, – каже.

І з гордістю показує фото біля вказівника-стели Донецької області зі своєю похресницею та донькою: привіз їх на це священне місце, щоб знали, де знаходиться місце сили нашої боротьби!

Відео з роботою підрозділу ви можете знайти в Телеграм-каналі 155 ОМБр. А нижче банка взводу, хлопцям дуже потрібна ваша підтримка: https://send.monobank.ua/jar/7YtdJKgjCN

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото відділення комунікацій Оперативного командування “Захід” та з особистого архіву “Сіплого”.