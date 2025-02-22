Герої серед нас: історія великого командира з позивним “Малий”

Підписавши перший контракт у 18-річному віці, молодший сержант власним прикладом показав, що воювати за Україну – вибір молодих!

На російсько-українській війні 10 Окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України з травня 2016 року. А від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів її воїни боронять Україну на Волинському, Поліському, Київському та Харківському напрямках. Із 26 травня 2022 року по теперішній час мужньо та ефективно виконують бойові завдання на Донеччині.

І з тих пір ворог не раз вмивався власною кров’ю в боях проти славних українських воїнів! В тому числі й під час “м’ясних” штурмів оскаженілих зеків-“вагнерівців”… Знайшли погибель на українській землі майже 6 тисяч знищених бригадою російських окупантів, понад 8 тисяч загарбників зазнали поранень, а більше 150 ворожих солдатів, сержантів та офіцерів поповнили обмінний фонд!

Рашисти назавжди запам’ятають “едельвейсів”, які ліквідували понад 130 ворожих танків, майже 250 БМП, БРДМ та БТР, більше 420 артилерійських систем, щонайменше 400 БпЛА, до 30 засобів РЕБ, 20 ЗРК, 9 літаків і 7 гелікоптерів, до 700 одиниць автомобільної та інженерної техніки!

Крім цього, захоплено значні трофеї: 4 танки Т-80, 6 БТР-82, 5 БМП, 2 МТЛБ, 1 комплекс РЕБ “Борісоглєбск 2”, велику кількість стрілецької зброї та боєприпасів.

У складі бригади – 8 Героїв України, 11 лицарів ордена “Хрест бойових заслуг”, 138 – Богдана Хмельницького, 1729 – “За мужність”, 3 – Данила Галицького, понад 400 військовослужбовців нагороджені медалями, майже 6 тисяч – іншими почесними відзнаками.

Тому саме в цій бригаді кожен спроможний до здобуття перемог у бою має шанс реалізувати себе на повну. Як, наприклад, боєць із позивним “Малий”.

Родом Руслан із Кам’янець-Подільського району Хмельниччини. В армії з 18 років. Свій перший контракт підписав у 2020 році. З тих і воює в різних підрозділах: піхотному, саперному, зараз у групі інженерного забезпечення.

В бойовій біографії молодшого сержанта чимало незабутніх епізодів. Наприклад, біля нафтопереробного заводу в Вовчеярівці треба було підірвати міст через річку. Окупанти наступали і знаходилися дуже близько – танки метрів за 200… “Малий” за наказом комбата, який був неподалік і допомагав координувати бойову роботу з допомогою БпЛА, дістався до мосту, полагодив раніше пошкоджену ворогом лінію і – “пекельна машина” спрацювала перед самісіньким носом у загарбників! Мало того, цілим та неушкодженим він дістався до своїх!

“У той момент ніяких емоцій. Постійно по рації на зв’язку з комбатом. Але коли в село заїжджали, то справді “стрьомно” було: наша піхота звідти виходить, а ми назустріч їдемо… Розумів, що то може бути квиток в один кінець. Але в голову дурне не брав: пішов, зробив, повернувся, і тільки потім, уже в штабі, мокрий, брудний, втомлений, але щасливий, раптом подумав: “Йо-ма-йо, де я був!”, – пригадує молодший сержант.

Він переконаний, що молодість та відчайдушність на війні особливо цінні. Бо крім мотивації, відваги ще ж треба володіти фізичною силою та витривалістю!

Наприклад, виконали наказ і досунули в одну з сільських хат певну кількість важких мін. Поскладали в одній із кімнат, а тут почали рашисти з 120-міліметрових мінометів крити. Хлопці сховалися в льосі, потім почули потужний вибух, а як все стихло, то побачили, що їхніх мін уже й немає, знищені вщент… Довелося другу партію заносити. А були б старшими, під 50 літ, сил би точно не вистачило…

Взагалі, “Малий” вважає, що успіх у бою залежить від кожного і всіх одночасно:

“Ти отримуєш завдання, розумієш, як його виконати, 100 разів прокручуєш різні варіанти, але точно знаєш, що не буде так, як минулого разу… Доведеться імпровізувати. А ще постійно думаєш, що ти командир групи, у тебе в підпорядкуванні молоді хлопці, кожен важливий і ти за всіх відповідаєш. Але в моменті все стає “на автоматі”, поетапно, і всі працюють як одне ціле!”.

Звичайно, боронячи Україну, кожен воїн, насамперед, воює за побратимів і посестер, захищає свою родину.

“Малий” зізнається: якщо не на роботі, коли є Старлінк і зв’язок, то дуже часто телефонує, насамперед, дружині. А найкраща мелодія в світі – це голос донечки, яка у 2022 році народилася. Вона його нагороди (а їх чимало!), до речі, любить перебирати і всім їх показує зі словами “Тато, тато!”.

І ось у таке славне бойовими традиціями, важливими перемогами, патріотизмом, побратимством, взаємоповагою та взаємовиручкою з’єднання запрошують на військову службу за програмою “Контракт 18-24”!

Зрозуміло, що переваги цього правильного вибору очевидні: 10 ОГШБр вміє воювати: навчилася знищувати ворога та знає, як зберегти свій особовий склад навіть під час виконання найскладніших бойових завдань! Тут дбають про родини військовослужбовців, шанують світлу пам’ять полеглих Героїв, не забувають про ветеранів, надають належну духовну опіку. Завжди поруч – однолітки та земляки!

Тож якщо тобі від 18 до 24, тоді це для тебе: чіткий термін служби, реальний досвід, гідний заробіток та підтримка від держави по завершенню!

Спеціальна пропозиція: 18-24.army.gov.ua

Детальнішу інформацію щодо рекрутингу нададуть безпосередньо у бригаді за тел. 0504343406.

10 ОГШБр – справжня міць!

10 ОГШБр – переможці!

Джерело: Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.

Фото відділення комунікацій 10 Окремої гірсько-штурмової бригади “Едельвейс”.