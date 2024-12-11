Герої серед нас: депутат і захисник з Великогаївської громади отримав відзнаку

Військовослужбовець Андрій Бутковський із Великогаївської громади був удостоєний високої відзнаки — «Хрест Сил територіальної оборони». Ця нагорода є свідченням його бездоганної служби, старанності та високих досягнень у виконанні завдань.

«Дякуємо за службу. Пишаємося та чекаємо вдома! Слава Україні!» — зазначили у Великогаївській громаді.

Довідково. Андрій Бутковський – батько трьох дітей, депутат Тернопільської районної ради. Андрій служить у лавах ЗСУ від початку повномасштабної війни, до цього працювв у сфері фінансів, а також займався національно-патріотичним вихованням молоді, але 24 лютого продумали з товаришами план дій та рішень і пішли воювати. Його цілеспрямованість, впевненість у діях і непохитний патріотизм викликають захоплення і повагу.