Герої серед нас: артилеристи з Тернополя щодня наближають перемогу

Наші воїни з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола щодня наближають перемогу.
У цьому відео вони розповідають про свою бойову роботу, мотивацію та шлях, який привів їх до артилерії.
Військовослужбовці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола працюють на Запорізькому напрямку з американської гармати М777.
Чоловіки кажуть, на вогневій позиції перебувають безперервно. Найбільше ворог застосовує дрони, тож артилеристи в таких випадках працюють як і зенітники, аби вберегти гармату та відбити атаки.
Військові наголошують, що попри втому мотивація їхня не змінюється, бо кожен воює заради родини.
Джерело: Соціальна мережа