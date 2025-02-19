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Герої серед нас: артилеристи з Тернополя щодня наближають перемогу

19.02.2025

Галина Кіт

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Новини, Війна з рф, Теми, Цікаво, Тернопільщина

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Наші воїни з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола щодня наближають перемогу.

У цьому відео вони розповідають про свою бойову роботу, мотивацію та шлях, який привів їх до артилерії.

Військовослужбовці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола працюють на Запорізькому напрямку з американської гармати М777.

Чоловіки кажуть, на вогневій позиції перебувають безперервно. Найбільше ворог застосовує дрони, тож артилеристи в таких випадках працюють як і зенітники, аби вберегти гармату та відбити атаки.

Військові наголошують, що попри втому мотивація їхня не змінюється, бо кожен воює заради родини.

Джерело: Соціальна мережа

Теги: 44 Окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

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