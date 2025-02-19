Герої серед нас: артилеристи з Тернополя щодня наближають перемогу

Наші воїни з 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола щодня наближають перемогу.

У цьому відео вони розповідають про свою бойову роботу, мотивацію та шлях, який привів їх до артилерії.

Військовослужбовці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола працюють на Запорізькому напрямку з американської гармати М777.

Чоловіки кажуть, на вогневій позиції перебувають безперервно. Найбільше ворог застосовує дрони, тож артилеристи в таких випадках працюють як і зенітники, аби вберегти гармату та відбити атаки.

Військові наголошують, що попри втому мотивація їхня не змінюється, бо кожен воює заради родини.

Джерело: Соціальна мережа