Герой “Холостячки” та відверті сцени: Оксана Вояж гучно повернулась із про-вокативною премʼєрою

Нова робота артистки стала історією про пристрасть, складні стосунки та людей, які кохають одне одного, але водночас розуміють — разом бути не можуть.

За словами співачки, композиція «Не пара» була написана як емоційна й інтригуюча історія двох героїв із непростими почуттями.

«Це історія про людей, які дуже сильно тягнуться одне до одного, але водночас розуміють, що вони — не пара. Думаю, майже кожна людина хоча б раз у житті переживала такі стосунки», — поділилася артистка.

Екранним партнером співачки у кліпі став Дмитро Шевченко — фіналіст сезону “Холостячки” зі Злата Огнєвіч, який дійшов до суперфіналу романтичного реаліті.

Саме їхня екранна хімія стала однією з головних деталей відеороботи. У кліпі поєдналися чуттєві сцени, еротичний романтизм, пристрасть і водночас внутрішній біль героїв. Особливу увагу глядачів уже привернули відверті образи Оксани Вояж та пікантні кадри з головним героєм.

«Ми хотіли зробити красиву історію про почуття дорослих людей — без вульгарності, але з емоцією, сексуальністю та внутрішньою драмою», — розповіла співачка.

Режисеркою кліпу стала Олена Вінярська, яка, за словами команди, додала відео особливого стилю та витонченого естетичного настрою.

«У кліпі переплітаються ніжність, біль, моменти щастя та неминучого прощання. Це така емоційна історія, в якій багато людей можуть впізнати себе», — каже Оксана.

Окрему увагу артистка приділила і візуальній складовій відео. У кліпі вона зʼявляється одразу в декількох ефектних sexy looks, які вже активно обговорюють у мережі.

«Я хотіла повернути ту естетику, за яку мене колись полюбили у 2000-х, але зробити її більш сучасною, стильною та дорослою», — зізналася Вояж.

За саунд нової роботи відповідав саундпродюсер Геннадій Пугачов, який, за словами артистки, допоміг зробити звучання максимально атмосферним і кінематографічним.

Сама ж Оксана каже, що після довгої паузи особливо скучила за великою сценою та масштабними концертами.

«Сцена — це обмін енергетикою. Це коли ти даруєш людям шматочок своєї душі, а вони повертають тобі свої емоції. І я дуже скучила саме за великою сценою — за великими залами, концертами, цією атмосферою. Я не зникала з музики повністю, весь цей час продовжувала працювати, писати пісні, виступати, але це було більш камерно і спокійно. А зараз мені знову захотілося повернутися до масштабних прем’єр і великої сцени», — поділилася Оксана Вояж.

