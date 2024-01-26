Геймпади DualSense PS5 – яскраві відчуття під час гри

Джойстики для PlayStation 5 Dualsense спроектовані так, щоб забезпечити глибоке занурення гравця у віртуальний світ. Технологія Haptic Feedback дозволяє відчути різні типи вібрацій, які відображають події в грі. Відчуття може змінюватися в залежності від текстури поверхні, руху персонажа та інших елементів гри.

В інтернет-магазині Retromagaz можна вигідно купити ці геймпади, які дозволять гравцеві глибше відчути події та взаємодію у віртуальному світі.

Чому джойстики DualSense для PlayStation 5 подобаються гравцям?

Геймпади DualSense PS5 мають кілька ключових характеристик, які роблять їх унікальними та сприяють покращенню геймплею:

Adaptive Triggers – тригери L2 та R2 мають функцію адаптивного опору. Це означає, що опір тригерів може змінюватися відповідно до дій гравця та подій у грі, надаючи додатковий рівень реалізму.

Вбудований мікрофон, що дозволяє гравцям спілкуватися без необхідності використання гарнітури. Також можливе підключення навушників через 3,5-мм аудіороз’єм або через Bluetooth.

Ефективне керування – стандартні кнопки, а також «Create» та «Options». Є дотикова панель та світлодіодна смуга для додаткових можливостей.

Вбудований акумулятор, що може бути заряджений через USB Type-C кабель або з використанням бездротового зарядного стенда.

Бездротове підключення – DualSense підключається до консолі бездротово через технологію Bluetooth.

Геймпади мають новий дизайн, який виглядає сучасно та ергономічно, що робить їх зручними для тривалого геймплею.

Нові можливості та відчуття у грі

DualSense мають вбудований динамік для відтворення звукових ефектів без підключення до аудіосистеми. Це дозволяє гравцям отримати аудіальні враження, які відповідають подіям у грі.

Джойстики мають дотикову панель, яка може застосовуватись для різних дій у грі, наприклад, для швидкого доступу до інвентарю чи введення команд.

Геймпади з сучасним дизайном, розроблені з урахуванням комфорту та ергономіки. Ці нові можливості роблять гру на PlayStation 5 більш імерсивною, дозволяючи гравцям глибше відчувати та взаємодіяти з віртуальним світом.