Гармаші тернопільської артбригади опановують новітню артилерійську систему САУ “Богдана”

При всій повазі до бойових спроможностей самохідних артилерійських установок західного виробництва, вітчизняні “Богдани” – це новітнє поєднання маневреності, вогневої спроможності та безвідмовності у застосуванні. І головною умовою ефективного використання цих гаубиць у війні з російськоми окупантами є належна підготовка кожного розрахунку, кожного військовослужбовця-богданівця!

Зробити людину і зброю одним цілим і є завданням етапу підготовки артилеристів 44 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

САУ “Богдана” – доволі сучасна система, яка починає відлік від 2018 року. А вже у 2022 році ці гаубиці отримали бойове хрещення, розгромивши окупантів на острові Зміїний у Чорному морі, що сприяло його визволенню від загарбників. А потім розпочалося серійне виробництво, тож новітня зброя продовжує надходити на озброєння артилерійських підрозділів.

Також символічно, що розробник – Краматорський завод важкого верстатобудування Донецької області. Там виготовлено і перші зразки гаубиць, які тепер серійно змітають загарбників із лиця землі скрізь, у тому числі й на Донеччині!.

“Міцна, потужна, народжена з вогню та сталі, щоб захищати рідну землю від загарбників, САУ “Богдана” – 155 мм сучасна українська артилерійська установка зроблена за стандартами НАТО”, – таку характеристику дають в 44 Окремій артилерійській бригаді імені гетьмана Данила Апостола.

Враховуючи, що гаубиця здатна здійснювати від 3 до 6 прицільних пострілів за хвилину на відстань до 42 км осколково-фугасним і до 60 км активно-реактивним снарядом, то наші “Богдани” стали справжнім жахіттям для загарбників!

Саме тому гармаші тернопільської артбригади на даний час ретельно опановують новітню артилерійську систему САУ “Богдана”, вчаться відчувати бойову машину, розуміти її. Вони вже знають, як швидко розкласти, зарядити гаубицю, як точно націлити та здійснити постріли, щоб завдати нищівного ураження ворогу.

Обслуга кожної САУ складається з 5 військовослужбовців, і в кожному розрахунку немає випадкових людей. Хлопці представляють майже всі західноукраїнські області, більшість із бойовим досвідом, і кожен із них знає, що тепер САУ “Богдана” – це і їхній голос, їхня потужна сила і грізна відповідь на виклики війни.

Відомо, що дана артилерійська бригада сформована в м. Чортків Тернопільської області. Але деталізувати інформацію про гармашів-богданівців в умовах воєнного стану передчасно. Про кожного з них говорять їхні результати бойової роботи!

В 44 ОАБр стверджують: “Зараз це не просто навчання, а справжній ритуал підготовки до битви, де кожен постріл – це смертельна відплата окупантам за віроломне вторгнення, де кожен снаряд летить, щоб знищити все те, що зазіхає на нашу свободу”.

Тож кожен розрахунок гармашів і кожна гаубиця бездоганною бойовою роботою на фронті невпинно і повсякчас наближають Перемогу!

Належна підготовка особового складу дає результат. Заслухавши доповідь Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського про ситуацію на фронті, Президент України Володимир Зеленський відзначив бойові бригади, які цими днями проявили себе сміливо та результативно. І серед них – 44 ОАБр імені гетьмана Данила Апостола.

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід”.

Фото Відділення комунікацій 44 Окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.