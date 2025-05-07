Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола виборов перше місце на ювілейному конкурсі «Калинове намисто»

Театр мод відділення дизайну Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола впевнено переміг у ХХ-му всеукраїнському конкурсі колекцій моделей одягу «Калинове намисто», який відбувся у Кам’янець-Подільському фаховому коледжі культури і мистецтв.

Цьогоріч конкурс об’єднав близько 150 учасників із семи областей України. Молоді дизайнери представили авторські колекції одягу, кожна з яких вирізнялася оригінальністю, естетикою та майстерністю виконання. Перемогу здобула команда з Тернополя – студенти Галицького коледжу, які вразили журі яскравим творчим баченням і сучасною інтерпретацією національних мотивів.

«Калинове намисто» – це не просто конкурс, а платформа для вільного мистецького самовираження, обміну ідеями та професійного росту майбутніх дизайнерів. Ювілейне двадцяте видання конкурсу стало особливо значущим для переможців, адже їхній талант було визнано на всеукраїнському рівні.