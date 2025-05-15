ФК «Самбір-Нива-2» поступився «Руху-2»

10 травня у 17-му турі чемпіонату другої ліги в групі «А» «Самбір–Нива-2» зустрічався на виїзді з львівським «Рухом-2».

З початку поєдинку господарі заволоділи ініціативою на полі й вже на 5-й хвилині Ілля Поповський першим опинився на добиванні, після того, як воротар тернополян Павло Ріпак невдало відбив м’яча після удару Дмитра Себра – 1:0. В середині першого тайму господарі подвоїли перевагу: Дзюнь після подачі з флангу низом прицільно пробив по воротах «Самбора–Ниви-2» – 2:0.

У другому таймі «Рух-2» продовжував контролювати гру і в підсумку забив утретє. Цюрпалевич-Семочко увірвався до штрафного гостей і точно пробив повз Ріпака у ближній кут воріт – 3:0. Тернопільські футболісти також мали можливість щоби принаймні скоротити рахунок у поєдинку, зокрема на 60-й хвилині, але своїми моментами не скористалися. У підсумку, 3:0 – поразка «Самбора–Ниви-2» перед заключним поєдинком другої ліги.

ФК «Рух-2» (Львів) – ФК «Самбір-Нива-2» (Тернопіль) – 3:0 (2:0).

Голи: І. Поповський (5), М. Дзюнь (28), К. Цюрпалевич-Семочко (55).

У «Самбора–Нива-2» після 17-и поєдинків 15 очок і 8-е місце турнірної таблиці з 10 команд групи А.

17 травня у 18-му, заключному турі чемпіонату другої ліги в групі «А» «Самбір–Нива-2» прийматиме житомирське «Полісся-2».